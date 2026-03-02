Решение на проблема с паркирането: Изграждат нови паркинги в "Красно село"

В район "Красно село" ще бъдат изградени квартални паркинги със средства, отпуснати от Столичната община. За целта ще бъдат облагородени междублокови пространства и ще бъдат премахнати така наречените кални точки. Планът предвижда изграждането на 11 нови паркинга в кварталите "Хиподрума", "Борово", "Бели брези", "Красно село", "Славия" и "Лагера".

Ще бъдат обновени над 7800 кв. м междублокови пространства и тротоари и ще се създадат около 428 паркоместа при запазване на съществуващата растителност. За реализацията са необходими близо 940 000 евро.

"Подобни кални точки на територията на "Красно село“ има на над 50 локации", каза в ефира на БНР зам.-кметът на района Сотир Иванов.

"Локациите са избрани преди подготовката на доклада. Това са места, които са невралгични, имаме много сигнали от хората. За нас това беше правилното решение, тъй като скоростта, с която се случва обновяването, не беше достатъчна. През миналата година, по програмата за клани точни, успяхме да реализираме – една. С това темпо няма да успеем средата да се подобри значително, затова предприехме тези действия. Паркингът не е единственото нещо, което ще се изпълни. На различните локации, на места ще има допълнително изграждане на тротоари, озеленяване, улично осветление“, посочи Сотир Иванов.

Премахването на калните терени и изграждането на организирани паркинги ще увеличи броя на регламентираните места за спиране, ще подобри пътната безопасност и удобството за гражданите, както и ще допринесе за намаляване на замърсяването с фини прахови частици.

По отношение на сметопочистването в "Красно село“, Сотир Иванов потвърди, че то се нормализира.

"През миналата седмица започна почистването и на уличната канализация, така че, ако някъде има запушване, тъй като не са чистени през последните месеци, това доста ще подобри средата. Имаше на някои места проблеми. Това започна поетапно и ще се случи в рамките на 2-3 седмици и ще бъде регулярен процес", обясни Иванов.