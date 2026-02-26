Синдикатите в транспорта опровергаха Терзиев, че готвят стачка

Лъжа е, че ще има стачка в столичния градски транспорт. Това заяви Иван Кирилов, общинския съветник от групата на "БСП за България", който е и председател на Федерацията на транспортните работници (ФТР) към КТ "Подкрепа", на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). Кирилов коментира думите на столичния кмет Васил Терзиев, който по-рано днес каза, че очаква да има стачка на градския транспорт в София в "изборния прозорец".

ОЩЕ: Напрежение в градския транспорт: Заплаха за протест, Терзиев настоява за реформи

Припомняме, че тази седмица кметът на София се срещна с представители на синдикатите в градския транспорт и каза, че няма да отстъпи от позицията, че допълнителни средства за транспорта не могат да бъдат отпускани без реални реформи, прозрачност и контрол върху управлението на системата.

Къде е разминаването?

По думите на Кирилов, след 19 май миналата година за първи път онзи ден е проведена среща между кмета и синдикатите. "Това показва каква е последователността на социалния диалог при Васил Терзиев", посочи той и определи като невярно твърдението, че едва ли не след всяко изказване на кмета по време на срещата, синдикатите са казвали, че ще има протест.

Според синдикалиста различията между двете страни са, че кметът иска да се дадат пари на определена група работници, докато синдикатите не делят работниците на шофьори и монтьори, счетоводители и юристи. "Тук са нашите разминавания", коментира Кирилов.

Той допусна възможност за протести, само ако се наложи, "както назад във времето се е протестирало срещу поредица от кметове, включително Фандъкова, Терзиев, както и по времето на различни правителства - редовни и служебни".

ОЩЕ: Терзиев подкрепи Клисурски за служебен финансов министър, поема ресора му

Общинският съветник разкри и че по време на срещата с кмета конкретни суми за увеличение на заплати не са се споменавани. "Не сме отправили конкретно искане, изчакваме да се направят разчети, знаем, че няма общински и държавен бюджет. Ясно ни е, че тази година ще бъде трудна и тежка, но кметът предложи едно голямо нищо", посочи той. И напомни, че в момента финансовият министър е човек от екипа на Терзиев - неговият бивш заместник-кмет Георги Клисурски. "Тоест би следвало по-лесно да се помогне както на градския транспорт, така и на други сектори, към които държавата има ангажимент", каза Кирилов.