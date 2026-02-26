Правителството на Гюров:

Ревизия в Столичната община: Проверяват „Общински приходи“ за 5 години назад

26 февруари 2026, 14:02 часа 321 прочитания 0 коментара
Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед, с която възлага на новия отдел "Инспекторат за противодействие на корупцията" към Столична община да извърши цялостна проверка на ключови процеси в дирекция "Общински приходи". "С новата структура на Столична община вече разполагаме с реални инструменти за вътрешен контрол и противодействие на корупцията. След дълги дебати и сериозна съпротива в Общинския съвет успяхме да създадем механизъм, който позволява проверките да се извършват професионално и с ясна отговорност. Когато става дума за публичен ресурс и общински приходи, компромиси няма да има", заяви той.

Ще бъде проведено:

  • възлагането на частни съдебни изпълнители за принудително събиране на общински вземания за последните 5 години – броя на възлаганията, начина на разпределение, използваните критерии и наличието на софтуерно разпределение;
  • погасяването на вземания по давност (извън служебната такава) за последните 5 години – брой, стойност, причини, своевременност на предприетите действия, както и наличие на повтаряемост при конкретни длъжници или служители.

При установяване на данни за нарушения, злоупотреба със служебно положение, конфликт на интереси или други корупционни практики, в доклада следва да бъдат посочени конкретни длъжностни лица и да бъдат направени предложения за дисциплинарни и/или други законосъобразни действия.

Контролът по изпълнение на заповедта ще бъде осъществяван лично от кмета, съобщиха от Столична община.

Отдел "Инспекторат за противодействие на корупцията" е ново звено в структурата на Столична община, създадено с приетата управленска реформа, с цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Столична община Корупция общински приходи Васил Терзиев
