Станка Златева навръх 3 март: "Българската борба трябва да бъде освободена от своите душмани"

Българската федерация по борба, която се представлява от своя председател Станка Златева, излезе с позиция навръх 3 март, в която настояват, че най-успешният български спорт се нуждае от "българско бъдеще" и да бъде "освободен от своите душмани". Златева и нейният екип очевидно визират опозицията, която е съставена предимно от представители на ЦСКА начело с Гриша Ганчев. Двете страни водят задочна война още от миналата година, а утре, 4 март, ще се проведе и протест срещу Златева пред сградата на Министерството на младежта и спорта.

Публикацията на БФБорба - честити националния празник, но и атакува опонентите си

Ден преди протеста, на официалната Фейсбук страница на федерацията по борба бе публикувана дълга позиция, в която хем се честити националния празник, хем се изнася и друга информация. Споменава се за установени сериозни финансови нарушения, които в най-скоро време ще бъдат представени на компетентните органи. От ръководството на БФБорба са категорични - атаките среущ тях са от "паническият им страх от разкритията" за злоупотреби.

Ето и какво се казва в позицията на БФБорба навръх 3 март:

"Българската борба заслужава бъдеще. Българско бъдеще.

Бъдеще, свободно от финансови злоупотреби и корупционни практики. Бъдеще с шампиони и елитни състезатели – възпитаници на легендарната българска школа, оставила траен отпечатък в световната борба.

С тази кауза – да възродим родното начало в спорт, донесъл толкова радост и национална гордост през десетилетията – поехме ръководството на Българската федерация по борба. Още сме в началото на този труден път, но лица със съмнително и криминално минало вече се опитват да атакуват нашите усилия. Причината е ясна – паническият им страх от разкритията, които вече направихме, и от злоупотребите, които предстои да бъдат установени.

А такива откриваме почти ежедневно. За тях подаваме сигнали до прокуратурата. Предстоят и съдебни искове срещу бивши длъжностни лица от федерацията, злоупотребили с доверието на клубовете и на Министерството на младежта и спорта.

За четиригодишния период от началото на 2020 г. до края на 2023 г. спортното министерство констатира злоупотреби с публични държавни средства за над 300 000 лева от страна на предходното ръководство – средства, които ние вече възстановихме. Установихме и сериозни финансови нарушения, свързани с провеждането на емблематичния за българската борба турнир „Дан Колов“, които в най-скоро време ще бъдат представени на компетентните разследващи институции.

Продължаваме последователно програмата си за развитие и налагане на момчетата и момичетата от българските школи като елитни състезатели – а не на спортисти, внесени от чужбина и защитавали друг национален флаг.

Българската борба трябва да бъде освободена от своите душмани. Така, както преди 148 години България се освободи от поробителите си, спирали развитието ѝ като равноправна европейска нация.

Свободата никога не идва даром.

И ние сме решени да я извоюваме – за нашия любим спорт.

Честит национален празник, приятели на българската борба!

Честит Трети март!"

