Сигнал за София: ГЕРБ има "болници-любимци, останалото - под ножа"

27 февруари 2026, 10:57 часа 454 прочитания 0 коментара
Сигнал за София: ГЕРБ има "болници-любимци, останалото - под ножа"

Общинското здравеопазване в София е под атака. Такава позиция застъпиха от "Спаси София". Според партията за ГЕРБ има "болници-любимци, останалото - под ножа".

Действията на ГЕРБ системно подкопават доверието в общинските болници и тласкат ключови лечебни заведения към криза, смятат от политическата партия.

Те цитират случая с Втора градска болница, който според тях е показателен.

"Първо беше саботирана обществената поръчка за ангиограф. После бяха прогонени специалистите от цяло отделение. След това след ожесточен дебат преборихме ГЕРБ и от спасителния заем, който да избави Втора МБАЛ от банкрут, на болницата беше отпусната едва половината от нужната сума", пише в позицията на партията.

Заеми "за всеки случай"

От "Спаси София" са категорични, че има "нов инструмент за натиск и преразпределяне на порции, с която да се мътят водите". По думите им става въпрос за болници, които започват да искат заеми "за всеки случай", включително такива без обективна финансова необходимост.

"На ГЕРБ това им е единствената политика - да внасят смут, през който необезпокоявано да се оттичат комисионните", пише още в позицията.

Според "Спаси София" общинските болници не са разменна монета в партийни игри, тъй като те са гръбнакът на достъпното здравеопазване за хиляди софиянци.

"За да върнем доверието на съгражданите ни в собствените им болници, са нужни прозрачност, реални финансови анализи и защита на медицинските екипи. Ще продължаваме да пречим на всяка схема, която застрашава пациентите и лекарите, колкото и на ГЕРБ да им се иска кацата с меда да е безпризорна. Здравето на софиянци не е политически инструмент", посочват още от партията.

Те няма да подкрепят заеми без финансови анализи на състоянието на всяка болница и ясна защита на медицинските екипи.

"Ще продължим да се противопоставяме на всяка схема, която застрашава пациентите и лекарите. Здравето на софиянци не е политически инструмент и няма да позволим да бъде превръщано в такъв", заяви председателят Борис Бонев.

Десислава Любомирова
