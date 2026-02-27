"Получава, но не дава": Църковни имоти в София са предвидени за училища и детски градини, но БПЦ ги блокира

За казус с църковни имоти, предвидени за училища и детски градини, които обаче от 10 години не могат да се използват по предназначение, защото БПЦ отказва да съдейства на Столична община.

За този проблем сигнализира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Той призова общината да престане да субсидира църквата без насреща да получава нищо.

Блокиране на имоти, предвидени за училища и детски градини

Бонев обвини общинския съвет на София в лицемерие, като според него колегите му имат много нечиста съвест и се надяват, че раздавайки пари ще я изчистят.

"Групата на Спаси София гласува против отпускането на средства за ремонт на няколко църкви - не защото сме против храмовете ни да бъдат ремонтирани, а защото смятаме, че е време Българската православна църква също да помогне на София да реши един от най-наболелите проблеми - липсата на места в детските градини и училища в Манастирски ливади - Изток, Витоша ВЕЦ-Симеоново и Кръстова вада", написа Бонев във Фейсбук.

По думите му именно в тези 3 презастроени квартала църквата притежава 3 имота с обща площ близо 50 декара. По ПУП те са отредени за детски градини и училища.

"Вече 10 години обаче, липсва желание на името на общината да се учреди право на строеж. Въпреки множеството срещи и преговори, започнати още от Йорданка Фандъкова, районни кметове и Васил Терзиев. През същия период, обаче, Столична община е отпуснала милиони левове за ремонти на храмове, както и е прехвърлила безвъзмездно множество имоти за строителство на храмове", твърди Бонев.

"Църквата нищо не плаща - тя само получава от Столична община"

Той коментира, че църквата нищо не плаща - тя само получава от Столична община.

"Изпитвам огромно уважение към Българската православна църква и нейната роля за формирането на българското общество, но 10 години след началото на разговорите - време е вече децата на Манастирски ливади - Изток, Витоша ВЕЦ-Симеоново и Кръстова вада също да станат приоритет!", призова Бонев.

В коментарите под поста си той заявява, че вече 10 години Столична община дава пари на църквата, "но отсрещната страна не може да помогне за решаване на наболял проблем за децата".

"Не го намирам за правилно или Богоугодно", коментира Бонев.

