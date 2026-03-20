Лайфстайл:

Община Костинброд - сцена за любители артисти (СНИМКИ)

20 март 2026, 21:35 часа 1024 прочитания 0 коментара
Във втория ден от фестивал “Театър без диплома” любителското творчество в община Костинброд продължава. Вчера сцената завладяха артистите от град Ботевград и град Годеч, които оставиха ярък отпечатък в съзнанието на публиката след впечатляващите си постановки.

Драматичният театър при НЧ Христо Ботев 1884” - Ботевград, с режисьор Николай Найденов, представиха постановката “Църква за вълци" по Петър Анастасов – драматично произведение, което докосна темите за вярата, човечността и вътрешната борба между доброто и злото.

След тях, във вечерната постановка, Любителският театър "Нишава" при НЧ "Н. Й. Вапцаров -1899" – град Годеч, представи своята премиерна постановка "Муа у тупан" – смешавица по текстове на Боян Папазов, пренасяйки зрителите в истинска еуфория от смях и веселие.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, лично посети постановките и се наслади на любителското майсторство на артистите от общините в Софийска област. Той благодарим на всички гости и артисти, допринасящи за развитието на театралния фестивал в община Костинброд, и за неговото затвърждаване в културния календар на страната и региона.

„Заповядайте и в следващите дни, за да се смеем заедно, създавайки традиция и запечатвайки съвместни спомени. Бъдете с нас в дните, изпълнени с любов към изкуството и посвещение към творчеството. Вземете приятели и се насладете на театър без диплома и талант без граници“, призова кметът Трайко Младенов.

От община Костинброд съобщават, че за пълната програма и живите излъчвания от театралната сцена, може да следите официалните страници на община Костинброд и на НЧ "ИВАН ВАЗОВ - 1947".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
фестивал театър Община Костинброд
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес