Най-важните новини за деня: 20 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 март 2026 г.

ГЛАСУВАНЕ ЗАД ПАРАВАНИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕСТЕН ВОТ: ГОВОРИ СЪВЕТНИКЪТ НА ГЮРОВ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ

Трябва базова почтеност на членовете на СИК и едно добро обучение. Задрасканите и сгрешени протоколи са резултат и от недобра подготовка и от незнание. Това каза съветникът на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите за изборите Ваня Нушева в ефира на Нова телевизия. Тя припомни, че едно от първите послания на служебния премиер към ЦИК е било за предприемане на действия за по-добро обучение за членовете.

КОЛКО МИЛИОНА ОТИВАТ ЗА ИЗБОРИ - ЕТО РАВНОСМЕТКАТА (ВИДЕО)

По-малко от месец остава до парламентарните избори на 19 април. За тяхното провеждане, държавата е осигурила 65 млн. евро, а успоредно с това е изготвен и приет удължителният закон за бюджета, който позволява на държавата да продължи разплащанията си след 31 март до приемането на редовен бюджет.

ОКОНЧАТЕЛНО: ВАС ПУСНА 200-МИЛИОННАТА ПОРЪЧКА ЗА ЖП РЕМОНТ, ЗАД КОЙТО Е СЯНКАТА НА ХРИСТО КОВАЧКИ

Малко повече от месец след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с определение, с което допуска предварително изпълнение на решение на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да възложи на консорциум "ИСПА" ремонта на жп участък София-Перник-Радомир, Върховният административен съд (ВАС) окончателно остави в сила това определение. В консорцуима влиза фирмата "СА.И.Е", свързвана от различни медии с бизнесмена Христо Ковачки. Поръчката е на стойност 215,4 млн. евро без ДДС (421 283 219 лв. без ДДС).

РАЗМИНАВАНИЯ В ДАТАТА НА СМЪРТТА НА ИВАЙЛО КАЛУШЕВ И ОСТАНАЛИТЕ В КЕМПЕРА: РАЛИЦА АСЕНОВА ОБЯСНИ ЗА МНОГО АБСУРДИ

На смъртния акт на Ивайло Калушев пише, че той е починал на 7 февруари. На нашите актове, които са на останалите две тела от кемпера, пише 5-6 февруари. Това каза майката на Николай Златков - Ралица Асенова, в ефира на Нова телевизия, относно поредния абсурд в разследването. По думите й не може да не се установи кога е настъпила смъртта на трите тела, намерени в кемпер под връх Околчица.

СПЕЦИАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ СКРИВА КОЛКО ПЛАЩАМЕ НА "БОТАШ" И КАКЪВ КАПАЦИТЕТ ИЗПОЛЗВАМЕ ПО СПОРНИЯ ДОГОВОР

Какви суми до момента са изплатени от държавната „Булгаргаз“ на турската енергийна компания „Боташ“ по изключително спорния 13-годишен договор за пренос на природен газ? Какви са задълженията ни? Какъв е реално използваният капацитет по договора от подписването му в началото на 2023 г. досега? Тези въпроси, зададени на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в края на февруари от депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров ще останат без отговор за обществеността.

ПО-СКЪПИ ГОРИВА - ПО-СКЪП ТРАНСПОРТ: ЩЕ СЕ ВДИГНАТ ЛИ ЦЕНИТЕ НА БИЛЕТИТЕ В СОФИЯ?

Цената на билетите и картите за градския транспорт няма да се вдигат. Това категорично заяви за Actualno.com общинският съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" в Столичния общински съвет (СОС) Симеон Ставрев. Въпреки войната в Иран и високите цени на горивата, той смята, че такова предложение няма да мине в СОС. И дори припомни, че покрай приемането на еврото са намалили цените на билета от 1.60 лева на 0.80 евро.

КАК ЧАСТНИТЕ ИНТЕРЕСИ СЕ МЕСЯТ ВЪВ ВЪНШНИТЕ НИ РАБОТИ: КОМЕНТАР НА ГЕОРГИ ПРОДАНОВ (ВИДЕО)

Големият проблем на българската външна политика е фактът, че много често частните интереси пречат на онова, което наричаме национален държавен интерес.

МЕЧТАТА НА ПЕЕВСКИ "МАГАЗИН ЗА ХОРАТА" ЗАВЪРШИ 2025 Г. НА ЗАГУБА, НАЙ-МНОГО СЕ ХАРЧИ ЗА "ДРУГИ РАЗХОДИ"

"Магазин за хората" ЕАД - дружество под шапката на държавата, поискано от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и гласувано от кабинета на Росен Желязков официално през лятото на 2025 г., е завършило 2025 г. с отрицателен финансов резултат (по предварителни данни). Загубата е в размер на 284 хиляди лева, съобщава служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, след като му е бил зададен писмен парламентарен въпрос от депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров.

EURONEWS: "ТОВА БЕШЕ РЕШЕНИЕ НА ЕДИН ОЛИГАРХ" - ПРЕМИЕРЪТ ГЮРОВ СЕ ОТКАЗВА ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА ЗА МИР (ВИДЕО)

Българският премиер Андрей Гюров заяви, че участието в Съвета за мир не е било одобрено от парламента и присъединяването е резултат от политически маневри от страна на "един олигарх". Това съобщи Euronews.

НА КРИВИЯ ТРЪМПИЗЪМ СА МУ ВИНОВНИ УКРАЙНА И БАЙДЪН. РУСИЯ С НОВА СТЪПКА ЗА ВОЙНА С НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Още се справяме със ситуацията, която Джо Байдън създаде с боеприпасите – да не захранва първо нашата армия, а Украйна. Всеки път като погледнем назад към някое предизвикателство, решението е било – пратете на Украйна". Думите са на американския военен министър Пийт Хегсет, който отдавна категорично доказа, че коефициентът му на интелигентност трябва да е обект на отделно специализирано научно проучване за дееволюция – ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ: Ормузкият проток е отворен за преминаване, стига Иран да не стреля

НАПРАВИХМЕ ТОВА, В КОЕТО СМЕ ДОБРИ - ДА ПИШЕМ "ХУБАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ": ЕС В ПАРАЛИЗА НА ФОНА НА ДВЕ ВОЙНИ

Две войни на прага на Европа тегнеха над 12-часовата среща на върха на лидерите на ЕС, а по съвсем различни причини те се оказаха в състояние на парализа, вместо да могат да направят нещо по някой от двата въпроса - Украйна и Близкия изток. Доста рядко неспособността на блока да поеме водеща роля в международните дела е била толкова очевидна. Германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони – лидерите на три от десетте най-големи икономики в света – и останалите 24 присъстващи си затвориха очите и се караха помежду си, докато продължават бомбардировките, ракетните обстрели и убийствата, пише Politico от Брюксел в свой материал за събитието на 19 март.

ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК ОСТАВА БЛОКИРАН. ЗАЩО ЕВРОПА ОТКАЗВА ВОЕННА НАМЕСА?

Трябва ли да се предприеме рискована военноморска операция за премахване на блокадата на корабоплаването в Ормузкия проток, наложена в отговор на ударите на САЩ и Израел срещу Иран? – този въпрос поставя Le Figaro. Европейските държави, както и редица страни от Азиатско-тихоокеанския регион, са обезпокоени от настойчивостта на Доналд Тръмп, който настоява мисията да бъде поета от съюзници. Президентът на САЩ изрази недоволство от липсата на „ентусиазъм“ сред част от партньорите.

FREEDOM HOUSE: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА МИЦКОСКИ Е В ХИБРИДЕН РЕЖИМ

Северна Македония под ръководството на Християн Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ продължава да е частично свободна държава и с хибриден режим, става ясно от Доклада за свободата по света през 2025 на американската неправителствена организация Freedom House. Характерно за хибридните или преходните режими на демокрация съчетават демократични и автократични характеристики. С други думи има има демократични институции и демократични избори, но на практика демокрацията е частично ограничена.