Тръмп: НАТО са страхливци

"Без САЩ НАТО Е КНИЖЕН ТИГЪР." Това написа днес американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social. И нарече съюзниците от Алианса "страхливци", защото отказват да го подкрепят във войната му срещу Иран - война, за която той взе решение без да уведоми Алианса, а съюзниците му там и досега нямат яснота какви са плановете му за конфликта.

"Сега тази битка е СПЕЧЕЛЕНА от военна гледна точка, като рискът за тях е много малък, а те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат да отворим Ормузкия проток, което би било една проста военна маневра и това, че те не искат, е единствената причина, заради която цената на петрола е висока. Толкова е лесно да го направят, с толкова малък риск", твърди Тръмп.

"СТРАХЛИВЦИ - и ние ЩЕ ГО ЗАПОМНИМ", пеняви се Тръмп.

