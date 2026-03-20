Спорт:

Владо Михайлов като ментор в "Като две капки вода": Не можех да казвам на утвърдени артисти какво да правят

20 март 2026, 20:36 часа 0 коментара
Владо Михайлов като ментор в "Като две капки вода": Не можех да казвам на утвърдени артисти какво да правят

Феновете на шоуто "Като две капки вода" помнят 11-ия сезон с победата на актьора Владимир Михайлов. Три години по-късно той отново влезе в предаването, но с друга роля - да подготвя артистите, които се преобразяват. Но преходът от участник в ментор се оказва по-сложно и по-голямо предизвикателство, отколкото изглежда. "Нямах самочувствието да седя пред утвърдени артисти и да им казвам какво да правят", призна Михайлов в подкаста на шоуто.

Той даде и конкретен пример със Сезона-Слънце - необикновеният и талантлив Иво Димчев, който вече има две победи.

Важно е да се подчертае, че задачата на ментора е не да налага, а да напътства и да дава перспектива за развитие. 

Собственото му затруднение му помага да намери най-правилния работещ начин за менторството. "Имаше моменти, в които обяснявам нещо, но не мога да го демонстрирам", разказа Владо Михайлов. Така започва да снима всяка репетиция и да показва на участниците как изглеждат имитациите им отстрани.

В сезон 11 на финала Владо се бори заедно Тома, Дара Екимова и Керана. Той бе големият победител в изданието от 2023 година в образа на Васил Найденов, изпълнявайки вечната му песен "Болката отляво".

Липсата на баланс в личния живот

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Най-личната част от разговора в подкаста е свързана със семейството на актьора. Владо говори открито за връзката със съпругата си и трудността да намери баланс. "Връзката ни не е толкова стабилна, колкото изглежда. Имаме си моменти и дълги периоди за преодоляване", не се страхува да бъде открит за личния си живот.

С три деца времето се разпределя трудно, а за самите тях често не остава. Но въпреки това, децата са най-добрият учител. "Те ме учат да бъда стабилната фигура, от която имат нужда", каза Михайлов. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Като две капки вода Владимир Михайлов Владо Михайлов
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес