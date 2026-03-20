Владо Михайлов като ментор в "Като две капки вода": Не можех да казвам на утвърдени артисти какво да правят

Феновете на шоуто "Като две капки вода" помнят 11-ия сезон с победата на актьора Владимир Михайлов. Три години по-късно той отново влезе в предаването, но с друга роля - да подготвя артистите, които се преобразяват. Но преходът от участник в ментор се оказва по-сложно и по-голямо предизвикателство, отколкото изглежда. "Нямах самочувствието да седя пред утвърдени артисти и да им казвам какво да правят", призна Михайлов в подкаста на шоуто.

Той даде и конкретен пример със Сезона-Слънце - необикновеният и талантлив Иво Димчев, който вече има две победи.

Важно е да се подчертае, че задачата на ментора е не да налага, а да напътства и да дава перспектива за развитие.

Собственото му затруднение му помага да намери най-правилния работещ начин за менторството. "Имаше моменти, в които обяснявам нещо, но не мога да го демонстрирам", разказа Владо Михайлов. Така започва да снима всяка репетиция и да показва на участниците как изглеждат имитациите им отстрани.

В сезон 11 на финала Владо се бори заедно Тома, Дара Екимова и Керана. Той бе големият победител в изданието от 2023 година в образа на Васил Найденов, изпълнявайки вечната му песен "Болката отляво".

Липсата на баланс в личния живот

Най-личната част от разговора в подкаста е свързана със семейството на актьора. Владо говори открито за връзката със съпругата си и трудността да намери баланс. "Връзката ни не е толкова стабилна, колкото изглежда. Имаме си моменти и дълги периоди за преодоляване", не се страхува да бъде открит за личния си живот.

С три деца времето се разпределя трудно, а за самите тях често не остава. Но въпреки това, децата са най-добрият учител. "Те ме учат да бъда стабилната фигура, от която имат нужда", каза Михайлов.

