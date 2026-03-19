Средно училище в Костинброд откри своя втори новоизграден STEM център

На 18-ти март, най-голямата гимназия в община Костинброд - СУ “Д-р Петър Берон”, доказа че мечтите се сбъдват, стига да има достатъчно вярващи в тях, откривайки своя втори нов и модерен STEM център, предоставящ съвременна образователна среда за развитие на ученическите способности в областта на информатиката и роботиката. Изграждането на образователна STEM среда в българските училища включва обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство, което позволява качествено образование - среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип, извън класическата система на класната стая.

Основната цел на дейностите в рамките на проекта е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене, насърчавайки интереса и развиването на умения в дисциплините и областите, свързани с природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, природни науки, но също така иновативността и предприемчивостта за тяхното практическо приложение, включително в областта на лингвистичните познания и изкуствата.

Центърът е изграден по проект BG-RRP-1.015 „Изграждане на дигитален STEM хъб „Измайстори-сподели-покажи“ - със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, на стойност 272 559,97лв, с насоченост Роботика и кибер-физични системи; математика и информатика.

Основната цел на проекта е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование, с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, повишавайки интереса у учениците.

Преди точно пет години, СУ “Д-р Петър Берон”, град Костинброд, бе първата гимназия в Софийска област, открила своя иновативен и модерен СТЕМ център, в присъствието на тогавашния министър на образованието и науката - г-н Красимир Вълчев.

Днес, пет години по-късно, най-голямата гимназия в Костинброд се нарежда сред малкото образователни институции в страната, привилегировани да развиват въображението на учениците в две напълно нови и иновативни СТЕМ среди.

Освен с първите новоизградени модерни образователни пространства, СУ “Д-р Петър Берон” е училището, с което се затваря цикълът от официалните откривания на СТЕМ центрове в цялата ни община.

Само от началото на годината, в община Костинброд се откриха шест напълно обновени и иновативни образователни пространства - всяко местно училище разполага със собствен съвременен СТЕМ център, предоставящ възможност за развитие и повишаване резултатността на учениците. ​Откриването на втория STEM център в СУ “Д-р Петър Берон” бе уважено от - г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет - Костинброд, г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд, г-жа Росица Иванова – началник на РУО София-област, г-н Борислав Борисов - кмет на село Петърч, г-жа Мариела Средкова - общински съветник, директори на образователни институции в общината, г-жа Бистра Боянова - началник на отдел в общинска администрация-Костинброд, приятели и съмишленици в начинанието.

Гостите бяха посрещнати от екипа на СУ “Д-р Петър Берон”, ръководен от директора - г-н Кирил Станев, който с вълнение приветства присъстващите, изразявайки искреното си удоволствие от възможността заедно да открият втория иновативен СТЕМ център в гимназията.

Благодарение на съвместните труд и усилия, допринасящи за развитието на училището и образователната общност, днес СУ “Д-р Петър Берон” е една от институциите в областта, с най-високи резултати и ниво на конкурентност.

Директорът подчерта, че именно естествената жажда и необходимостта от иновативно образование са основната мотивация за реализирането на проекта, както и средство за насърчаване и вдъхновяване на учениците, защото времето и развитието на технологиите не могат да бъдат спрени - само уловени и правилно интегрирани.

Кметът на общината - г-н Младенов и началникът на РУО - София област - г-жа Иванова, отправиха поздравленията си за новооткритата модерна среда и пожелаха ползотворна употреба на иновативните пособия.

Господин Трайко Младенов отбеляза, че присъствието му в този важен за училището миг, не е като официално лице, а като приятел и възпитаник, милеещ за развитието на гимназията.

Отбеляза с гордост, че в община Костинброд ръстът и градацията в образованието са факт, защото ако преди пет години е било постижение да се открива СТЕМ среда в една институция , то днес е истинска привилегия всяко местно училище да разполага с новоизграден модерен център.

Кметът подчерта с увереност, че страната и общината ни имат светло бъдеще, в очите на всички подрастващи будни и активни младежи, заради които се създават подобни иновации в образованието.

Благодари на всички педагози и директори, работещи със сърце за общия подем и развитие, отбелязвайки че екипът от професионалисти в общинските образователни институции е образец за подръжание, най-вече защото няма разделения помежду им и всеки копнее за по-функционираща и ефективна система.

Заяви, че за община Костинброд, образованието и подобряването на образователната инфраструктура остават приоритет. Подсигуряването на устойчиво бъдеще за децата и подрастващото поколение е ключова мисия на общинското ръководство.

Градоначалникът - г-н Младенов, пожела на всички ученици да ползват новите придобивки с голямо любопитство, желание и вдъхновение, развивайки своя мироглед и трупайки нови знания.

След официалното откриване на новата иновативна среда, ученици и учители запознаха гостите с функционалността на STEM центъра, като демонстрираха част от иновативните практики, разкриващи вълнуващи възможности.

На гостите бе демонстрирано как с помощта на 3D принтер могат да бъдат създавани умалени макети на исторически сгради, как се играе футбол между роботи и как чрез програмен код се създава игра.

След демонстрацията на удивителни и иновативни техники, екипът на СУ “Д-р Петър Берон” удостои кмета с привилегията да тества възможностите на новия училищен дрон, запечатвайки момента с въздушна снимка, заснета от него. Община Костинброд пожелава успешна, ефективна и ползотворна работа на всички ученици и педагози в новооткрития училищен STEM център. Нека той е повод за множество иновации в образованието, по-голяма мотивация и вдъхновения.