Община Елин Пелин отваря процедура за помощ на двойки с репродуктивни проблеми

Открита е процедура за приемане на заявления за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Елин Пелин със средства, предвидени в бюджета на Община Елин Пелин за 2026 г. Срокът за прием на документите е от 23.02.2025 г. до края на работния ден на 24.04.2026 г.

Процедурата е част от успешната политика, свързана с подкрепа на младите хора на територията на общината. По предложение на кмета, г-н Ивайло Симеонов бе изготвен Правилник относно реда и условията за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Елин Пелин, приет с Решение №54 по Протокол №4 от 19.12.2023 г., изменен с Решение №568 по Протокол №21 от 30.01.2025 г. от Общински съвет - Елин Пелин.

Чрез приетия правилник се определят редът, условията и процедурата за финансово подпомагане за „инвитро“ процедури на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми с постоянен или с настоящ адрес на територията на община Елин Пелин, които НЕ са одобрени за финансово подпомагане от други фондове към момента на кандидатурата. Средствата, които ще бъдат отпуснати, са в размер на до 5000 лв. на кандидат. Кандидатстването за финансово подпомагане НЕ ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция“. При неуспешен опит двойката може да кандидатства отново, но не повече от 3 пъти. Правилникът е публикуван на официалния сайт на община Елин Пелин в раздел „Правилници и наредби“: https://www.elinpelin.org/currentNews-10805-newitem.html

Заседанието на комисията, на което ще бъдат разгледани постъпилите заявления, ще се проведе на 29.04.2026 г. от 10:00 ч. в сградата на община Елин Пелин.