Иран: Ще преследваме американски и израелски политици и офицери дори когато са на ваканция

Иранските въоръжени сили заплашиха днес, че ще преследват официални представители на САЩ и Израел дори на местата, на които те са на почивка.

"Следим вашите страхливи официални представители и офицери, вашите дяволски пилоти и войници", заяви говорителят на иранската армия Аболфазл Шекарчи, цитиран от държавната телевизия.

"Отсега нататък, благодарение на информацията, с която разполагаме за вас, морските курорти, туристическите и развлекателните обекти по целия свят вече няма да бъдат безопасни места за вас", посочи говорителят, цитиран от Франс прес.

