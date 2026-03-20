Иран: Ще преследваме американски и израелски политици и офицери дори когато са на ваканция

20 март 2026, 17:45 часа 335 прочитания 0 коментара
Иранските въоръжени сили заплашиха днес, че ще преследват официални представители на САЩ и Израел дори на местата, на които те са на почивка. 

"Следим вашите страхливи официални представители и офицери, вашите дяволски пилоти и войници", заяви говорителят на иранската армия Аболфазл Шекарчи, цитиран от държавната телевизия. 

"Отсега нататък, благодарение на информацията, с която разполагаме за вас, морските курорти, туристическите и развлекателните обекти по целия свят вече няма да бъдат безопасни места за вас", посочи говорителят, цитиран от Франс прес.

Още: Тръмп: НАТО са страхливци

Елена Страхилова Отговорен редактор
