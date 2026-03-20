Мисията на НАТО в Ирак е изцяло евакуирана към Европа

Мисията на НАТО в Ирак е евакуирала безопасно целия си персонал от Близкия изток в Европа, съобщава отбранителният алианс. „Бих искал да благодаря на Република Ирак и на всички съюзници, които оказаха съдействие за безопасното преместване на персонала на НАТО от Ирак“, гласи изявление на генерал Алексъс Гринкевич от ВВС на САЩ - върховен главнокомандващ на Алианса в Европа. Мисията консултира иракските сили за сигурност и не участва в бойни действия, съобщава НАТО.

„Мисията на НАТО в Ирак ще продължи от Съвместното командване на силите в Неапол“, пише още в изявлението.

Ирак - гореща точка в Близкия изток

Ирак стана една от горещите точки на войната на САЩ и Израел срещу Иран - особено Иракски Кюрдистан, където има разположени съюзнически сили. От началото на конфликта до момента имаше редица удари в Ербил, включително по петролната рафинерия там.

От иракска територия действат и подкрепяни от Техеран шиитски милиции, които са заплаха за Щатите, израелската страна и техните партньори в целия регион на Близкия изток.

Припомняме, че миналата седмица Италия обяви, че изтегля войските си от полуавтономния регион Кюрдистан в Ирак. Според италиански представител - от началото на войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран на 28 февруари, страната постепенно изтегля силите си от лагера „Сингара“ в Ербил. Премиерът Джорджа Мелони заяви по-рано, че Италия няма намерение да се включва във войната.

