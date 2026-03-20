"Услуга за услуга": Путин с предложение към Тръмп за Украйна и Иран

Русия е предложила на САЩ споразумение „услуга за услуга“, според което Москва ще спре да споделя разузнавателна информация с Иран, като например точните координати на американските военни активи в Близкия изток, ако Вашингтон спре да предоставя на Украйна разузнавателна информация за Русия. Това съобщава Politico, като се позовава на двама души, запознати с преговорите между САЩ и Русия. Според информацията, подобно предложение е било отправено от руския пратеник Кирил Дмитриев към преговарящите за администрацията на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер по време на срещата им миналата седмица в Маями. САЩ отхвърлиха предложението, добавят източниците, които са пожелали анонимност.

Въпреки това, самото съществуване на подобно предложение предизвика безпокойство сред европейските дипломати, които се притесняват, че Москва се опитва да вбие клин между Европа и САЩ в критичен момент за трансатлантическите отношения. Припомняме, че преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволството си заради отказа на съюзниците да изпратят военни кораби в Ормузкия проток. В петък той нарече съюзниците си от НАТО „страхливци“ и се закани: „ще запомним“.

Тревога в Европа

Белият дом отказа коментар. Руското посолство във Вашингтон също не отговори на искането за коментар. Дипломат от ЕС нарече руското предложение „скандално“. Предложената сделка вероятно ще подхрани нарастващите подозрения в Европа, че срещите Уиткоф-Дмитриев не водят до конкретен напредък към мирно споразумение в Украйна, а вместо това се възприемат от Москва като шанс да привлече Вашингтон към сделка между двете сили, която оставя Европа настрана.

В четвъртък Кремъл заяви, че мирните преговори за Украйна, водени с посредничеството на САЩ, са „замразени“. Въпреки това, Зеленски обяви, че неговият екип вече пътува към САЩ, където очаква преговорите да бъдат възобновени.

Русия е отправила различни предложения относно Иран към САЩ, които са ги отхвърлили всичките, казва друг източник, запознат с дискусиите. Според него, САЩ са отхвърлили и предложение за преместване на обогатения уран на Иран в Русия, което беше съобщено първо от Axios .

Русия е разширила обмена на разузнавателна информация и военното си сътрудничество с Иран от началото на войната, съобщи запознат с разузнавателната информация източник. „Уолстрийт Джърнъл“ първи съобщи за увеличението и написа, че Москва предоставя сателитни изображения и технология за дронове, за да помогне на Техеран да атакува американските сили в региона. Кремъл нарече този доклад „фалшива новина“.

Тръмп намекна за връзка между споделянето на разузнавателна информация с Иран и Украйна по време на скорошно интервю за Fox News, казвайки, че руският президент Владимир Путин „може би им помага [на Иран] малко, да, предполагам, и вероятно си мисли, че ние помагаме на Украйна, нали?“.

САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Киев, въпреки че са намалили всяка друга подкрепа. Вашингтон за кратко преустанови обмена миналата година след катастрофалната среща в Овалния кабинет между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Това внезапно спиране на обмена на разузнавателна информация от САЩ предизвика хаотична надпревара между съюзниците и разкри дълбоко напрежение в партньорството с Киев.

Един европейски дипломат се опита да омаловажи риска от руското предложение, отбелязвайки, че френският президент Еманюел Макрон е заявил през януари, че „две трети“ от военното разузнаване за Украйна сега се предоставя от Франция. Въпреки това, споделянето на разузнавателна информация остава последен ключов стълб на американската подкрепа за Украйна, след като администрацията на Тръмп спря по-голямата част от финансовата и военна помощ за Киев миналата година. Вашингтон все още доставя оръжия на Украйна, но по програма, ръководена от НАТО, където съюзниците плащат на САЩ за оръжия. Доставките на критични боеприпаси за противовъздушна отбрана обаче са под напрежение на фона на войната между САЩ и Израел с Иран.

Наскоро администрацията на Тръмп реши да облекчи санкциите върху руския петрол, за да намали натиска върху петролните пазари, което предизвика силно безпокойство и критики от европейски лидери като германския канцлер Фридрих Мерц.