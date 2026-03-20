Радар за икономика: Най-важните новини на 20 март 2026 г.

20 март 2026, 23:00 часа 726 прочитания 0 коментара
След еврото: Преките чужди инвестиции в България растат

Преките чуждестранни инвестиции у нас достигат 259,8 млн. евро за месец януари 2026 година, след влизането на страната ни в еврозоната, според данните на Българската народна банка. Нетният поток на преките вложения в страната нараства с 12,2 млн. евро или 4,9 на сто на годишна база. За сравнение, през януари 2025 година нетният поток на инвестициите е достигал 247,6 млн. евро.

Мечтата на Пеевски "Магазин за хората" завърши 2025 г. на загуба, най-много се харчи за "други разходи"

"Магазин за хората" ЕАД - дружество под шапката на държавата, поискано от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и гласувано от кабинета на Росен Желязков официално през лятото на 2025 г., е завършило 2025 г. с отрицателен финансов резултат (по предварителни данни). Загубата е в размер на 284 хиляди лева, съобщава служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, след като му е бил зададен писмен парламентарен въпрос.

Петролният шок от Иран: Къде в Европа горивата са най-скъпи и изненадващото място на България

Цените на горивата в цяла Европа се покачват рязко заради войната в Персийския залив, като данъците съставляват повече от половината от разходите на бензиностанциите в много страни. Разликите в данъците водят до това шофьорите в някои страни в момента да плащат много повече на бензиностанциите, отколкото в други.

Обрат с цената на петрола в края на седмицата

Цената на петрола леко се понижава в края на седмицата, но е на път да я завърши с печалби, тъй като прекъсването на износа от Близкия изток продължава вече трета седмица. Спадът на цената в края на седмицата дойде след изявления на няколко световни лидери, които признаха за необходимостта от възстановяване на потока от петролни танкери през Ормузкия проток.

Цената на златото изпраща най-лошата си седмица от шест години

Златото е на път да отбележи най-голямата си седмична загуба от шест години, след като войната в Близкия изток тласна нагоре цените на енергоносителите и намали перспективите за лихвени понижения. По-рано днес цената на златото стигна дъно от 4685 долара за тройунция, което е понижение от почти 7 на сто за седмицата – най-голямото от март 2020 г. насам.

Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол злато преки чуждестранни инвестиции магазин за хората
