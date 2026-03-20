Ботев Пловдив излъга Славия в здраво дерби на „Александър Шаламанов“

Ботев Пловдив победи Славия в двубой от 27-ия кръг на Първа лига. Срещата, която се състоя на стадион „Александър Шаламанов“ в столичния квартал „Овча купел“ завърши при резултат 1:0 за гостите. Единственото попадение в мача падна в 88-ата минута и бе дело на Франклин Маскоте. През първата част „канарчетата“ реализираха още един гол, но той бе отменен заради засада.

Отмениха гол на Ботев преди почивката

Двата тима стартираха предпазливо срещата като не създадоха нещо опасно пред вратата на противника. Все пак в 23-ата минута Ботев Плодвив прати топката в мрежата на Славия. Антоан Конте бе точен след подаване на Тодор Неделев. Голът обаче не бе признат заради засада.

Малко по-късно домакините бяха близо до попадение, но Илиян Стефанов не успя да преодолее Даниел Наумов. До края на първото полувреме двата тима опитаха да стигнат до гол, но това така и не се случи и те се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

Франклин Маскоте е големият герой за „канарчетата“

Славия стартира по-добре втората част и още в 47-ата минута стигна до добра ситуация. Гермуш получи подаване в наказателното поле на гостите и стреля, но от външната страна на вратата. „Канарчетата“ отговориха с удар на Неделев, който обаче излезе в аут.

„Белите“ продължиха да натискат съперника си и създадоха нови две положения пред Наумов, но стражът на пловдивчани бе безпогрешен при ударите на Балов и Минчев. Две минути преди края на редовното време Ботев стигна до гол. Балоянис стреля от разстояние, Леви Нтумба изби, но топката падна на крака на Франклин Маскоте, който се разписа с глава и донесе трите точки на „канарчетата“.

Класирането в Първа лига

След успеха си Ботев Пловдив събра 33 точки в своя актив като се намира на 11-та позиция във временното класиране на Първа лига. Славия е на 7-мо място с едва 2 точки преднина. Осми е тимът на Арда, който също като „белите“ има 35 пункта, но и мач по-малко. Деветата позиция е за Ботев Враца с 34 точки. Толкова има и 10-ият Локомотив София. Те обаче също са с мач пасив спрямо Ботев Пловдив и Славия.

ОЩЕ: Решава се дали Ботев Пловдив ще търси нов треньор: има сериозен довод Балтанов да не остане