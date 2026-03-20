"Мисля, че сме спечелили": Тръмп изключи възможността за примирие с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изключи възможността за сключване на споразумение за примирие с Иран, докато все повече морски пехотинци се отправят към Близкия изток – вероятно знак за предстояща наземна операция. Тръмп настоя, че Вашингтон има преимущество във войната, която продължава вече три седмици, въпреки че Иран на практика е блокирал Ормузкия проток – ход, който доведе до скок на световните цени на петрола, предаде БГНЕС.

„Мисля, че сме спечелили. Не искам да сключвам примирие. Знаете, че не сключваш примирие, когато буквално унищожаваш противника“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом заедно с държавния секретар Марко Рубио.

Американският президент не потвърди информацията на агенция Axios, че обмисля окупация или блокада на иранския остров Харг, за да принуди Техеран да отвори отново проток, предаде АФП. „Може да имам план, а може и да нямам. Това със сигурност е място, за което хората говорят, но не мога да ви кажа“, каза Тръмп.

Белият дом съобщи по-рано, че САЩ могат да „унищожат“ жизненоважния петролен център „по всяко време“, ако Тръмп реши. Американските сили нанесоха удари по Харг днес, 20 март, а Тръмп заяви, че са „напълно унищожени“ всички военни цели на острова, но Вашингтон досега е избягвал да нанася удари по нефтената инфраструктура.

Скокът в цените на петрола оказа натиск върху Тръмп да сложи край на войната, на фона на опасенията на републиканците, че икономическият шок може да навреди на партията на междинните избори през ноември. Тръмп по-рано каза, че не планира да изпрати сухопътни войски в Иран.

