Училищата в София сами ще решат как да отбележат Деня на София

Училищата в София сами ще решат как да отбележат Деня на София

Кметът на София Васил Терзиев е изпратил писмо до директорите на столичните училища, с което приканва учителите и учениците да се включат в отбелязването на празника на София, съобщиха от  Столична община. Директорите ще имат възможност сами да вземат решение, съвместно с педагогическите си съвети, дали денят да бъде учебен или не.

"На 17 септември отбелязваме Денят на София и вярвам, че този празник, непосредствено след началото на учебната година, трябва да бъде специален за директорите, учителите и учениците, но по начин, който не носи допълнително напрежение за екипите Ви и за родителите", споделя терзиев. 

Какво предлага?

Затова градоначалникът е изпратил списък със събития, които ще се проведат по случай празника на територията на общината, на всички директори. "Вярвам, че сред тях ще откриете такива, които да са интересни и полезни за учениците Ви. Постарали сме се насочеността им да бъде към деца на различна възраст, за да може всеки да намери своето любимо място и/или преживяване сред тях", заявява Терзиев.

В програмата за Деня на София, изпратена от Столичната община до училищата, са включени творчески работилници, постановки и изложби, организирани заедно с академиите по изкуства - Националната художествена академия и НАТФИЗ, изложбата “Имало едно време” на “Исторически маршрути” и арт проекта The Sofianer, посветени на София, както и различни спортни събития.

Общината организира и тържествена церемония по издигане на знамето на града пред храма “Света София”.

Учениците могат да посетят организираните от Столичната община и районите празнични събития на 17 септември, както и да разгледат общинските музеи и галерии. С вход свободен ще работят „Регионален исторически музей – София“ – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. "Бански" №1 и филиалите, сред които: „Триъгълната кула на Сердика“, „Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на храм "Света София", Софийската градска художествена галерия и нейните филиали: галерия-музей “Дечко Узунов“ и галерия „Васка Емануилова“.

Научно-образователен детски център "Музейко" също отваря врати за безплатно посещение на ученици от столичните училища на интерактивните образователни и научни инсталации.

