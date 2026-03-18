С тържество основно училище в Самоков отбеляза своя патронен празник

С вдъхновяващо тържество учениците от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ отбелязаха днес своя патронен празник. Програмата преведе публиката на символична разходка из държавите – членки на Европейския съюз, като представи най-емблематичното за всяка от тях под общото послание „Споделени ценности“.

Децата показаха, че учениците на България са граждани на света – носители на европейските ценности, но и пазители на богатата култура и красивата природа на родината си. Посланието на тържеството бе, че България е достоен член на Европа, която също е дала много на света.

Поздрав към учителите, родителите и учениците отправи изпълняващият длъжността директор Ирина Бонева.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави учениците и учителите за прекрасното тържество и силното му послание:

„Бъдете граждани на света, но се гордейте със своите корени. Това, че днес можем свободно да пътуваме и да бъдем част от Европа, е резултат от усилията на много хора в продължение на повече от 20 години.“

Инж. Джоргов отправи поздрав и към г-жа Коцева, която по здравословни причини не успя да присъства на празника.

Впечатляващият финал на тържеството бе посветен на България – на нейното богато културно-историческо наследство, пъстър фолклор и уникална природа.