Започна изграждането на детска площадка към новоизградената детска градина в село до Самоков

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова извършиха оглед на място и проведоха работна среща с изпълнителя на обекта и директора на детската градина. По време на срещата бяха обсъдени етапите на строителството, организацията на работа и изискванията за качество и безопасност.

Детската градина в Радуил бе завършена през миналата година и от тази година функционира с капацитет от 24 деца, за които се създава съвременна и функционална среда за игра и развитие.

Проектът предвижда изграждане на площадка с разнообразни съоръжения, съобразени с възрастовите групи от 3 до 12 години. В нея ще бъдат обособени зони за активни и занимателни игри, включително комбинирано съоръжение с пързалки и катерене, двойна люлка, пружинна клатушка, детска беседка за най-малките, както и интерактивни панели, включително достъпни за деца в неравностойно положение. Предвидена е и настилка с вградена игра „дама“, стимулираща колективните занимания и социалните умения.

Площадката ще бъде обезопасена с ограда и ще отговаря на всички нормативни изисквания за безопасност и достъпност.