За да има ток: България помага, Украйна благодари

18 март 2026, 18:45 часа
Украйна благодари на България за оказаната хуманитарна и финансова подкрепа чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Това стана на среща между служебния български енергиен министър Трайчо Трайков и украинския посланик Олеся Илашчук.

Отбелязано беше значението на деветте токови и напреженови измервателни трансформатора, които България ще предостави за възстановяване на една от украинските ТЕЦ по силата на проект за споразумение, подписан от ЕСО ЕАД и предоставен на Украйна. В този контекст бяха разгледани и допълнителни възможности за съдействие, включително предоставяне на Украйна за нуждите на електроенергийната ѝ система на неизползвано вече българско специализирано оборудване.

В хода на срещата бе подчертано значението на газовите коридори за гарантиране на сигурността и устойчивостта на доставките. Като добър пример за ефективна диверсификация бе откроен Трансбалканският газов коридор, който създава условия за надеждно снабдяване и укрепване на енергийната сигурност на Украйна.

Разгледани бяха и възможностите за обмен на експертен опит предвид практическия капацитет на Украйна при опериране с технологиите на "Уестингхаус", както и технологиите от бившия Съветски съюз. В допълнение бе коментирана и перспективата за възобновяване на работата на Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество като платформа за задълбочаване на партньорството в сектори от взаимен интерес.

Ивайло Ачев
