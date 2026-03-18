Ужасяващо: Откачи се кабинка на лифт в швейцарски курорт, има загинал (ВИДЕО)

Един човек загина, след като кабинка на лифт се откачи в швейцарския ски курорт Енгелберг при силен вятър, съобщи полицията. След като се е откачила, кабинката се е ударила силно в земята, преди да се разбие, след което се е плъзнала по заснежен склон и се е преобърнала няколко пъти. Инцидентът е бил заснет и се появи в социалните мрежи.

В кабинката на лифта, която има капацитет за осем пътници, е имало само един човек, заяви полицейски говорител в Енгелберг. Той не даде повече подробности за националността на жертвата.

Инцидентът е станал на надморска височина от около 2000 метра, което затруднява достъпа на спасителите и полицията. Бил е изпратен и спасителен хеликоптер от швейцарската въздушна спасителна служба, който да помага за евакуацията на други туристи в останалите кабинки на лифта.

Засегнатата въжена линия и няколко други лифта са били затворени след това заради силния вятър, става ясно от сайта на ски курорта.

Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6 — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026

