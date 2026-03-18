Любопитно:

18 март 2026, 18:29 часа 425 прочитания 0 коментара
Ужасяващо: Откачи се кабинка на лифт в швейцарски курорт, има загинал (ВИДЕО)

Един човек загина, след като кабинка на лифт се откачи в швейцарския ски курорт Енгелберг при силен вятър, съобщи полицията. След като се е откачила, кабинката се е ударила силно в земята, преди да се разбие, след което се е плъзнала по заснежен склон и се е преобърнала няколко пъти. Инцидентът е бил заснет и се появи в социалните мрежи.

В кабинката на лифта, която има капацитет за осем пътници, е имало само един човек, заяви полицейски говорител в Енгелберг. Той не даде повече подробности за националността на жертвата.

Инцидентът е станал на надморска височина от около 2000 метра, което затруднява достъпа на спасителите и полицията. Бил е изпратен и спасителен хеликоптер от швейцарската въздушна спасителна служба, който да помага за евакуацията на други туристи в останалите кабинки на лифта. 

Засегнатата въжена линия и няколко други лифта са били затворени след това заради силния вятър, става ясно от сайта на ски курорта.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Заглавната снимка е илюстративна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Швейцария загинали ски курорт лифт лифтове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес