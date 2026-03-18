Парламентът задължи премиера да защити Маришкия басейн пред Европа

Парламентът постигна пълен консенсус по енергийната политика и задължи служебното правителство да защити позицията на България на предстоящото заседание на Европейския съвет на 19-20 март. Депутатите настояват страната да поиска временно спиране или ревизия на Системата за търговия с въглеродни емисии (EU ETS), както и мерки за ограничаване на ценовия натиск върху енергетиката и индустрията.

Решението беше прието единодушно с 145 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се", като зад него застанаха всички парламентарни сили. С него Народното събрание дава мандат на Министерския съвет да настоява пред европейските институции за временно преустановяване на прилагането на въглеродната система до приключване на текущия ѝ преглед и изработване на механизъм за дерогация.

В позицията се подчертава необходимостта от спешни действия за ограничаване на резките колебания в цените на въглеродните квоти, както и намаляване на отражението им върху цената на електроенергията. България ще настоява и за по-голяма гъвкавост при прилагането на правилата в кризисни ситуации, включително възможност за временно облекчаване на задълженията за закупуване на квоти в определени сектори.

Защита на "Мариците"

Сред основните аргументи на депутатите е защитата на въглищната енергетика и запазването на работните места в комплекса "Марица Изток", който осигурява значителна част от електроенергийния баланс на страната. Според вносителите на решението, без подобни мерки съществува риск за конкурентоспособността на българската икономика.

По време на дебатите бе подчертано, че цената на въглеродните емисии в ЕС достига десетки евро на тон и значително оскъпява производството на електроенергия, особено в страни с въглищни мощности. В същото време големи световни икономики като Китай, САЩ и Индия прилагат по-облекчени режими или изобщо не налагат подобни такси, което според част от депутатите поставя Европа в неизгодна позиция.

Народното събрание възлага на правителството да настоява и за координирани европейски мерки в подкрепа на индустрията и енергийния сектор, включително механизми за ограничаване на екстремните ценови нива на въглеродните квоти и възможности за стабилизиране на пазара.

Заседанието

Решението идва в навечерието на ключово заседание на Европейския съвет, на което Европейската комисия ще представи пакет от краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с високите цени на енергията. Сред обсъжданите идеи са таван на цените на природния газ, облекчаване на правилата за държавна помощ и възможност държавите да компенсират бизнеса и домакинствата.

Комисията предвижда и ускорен преглед на системата за търговия с емисии, включително варианти за разширяване на безплатните квоти и по-гъвкаво управление на пазара при резки ценови скокове. В същото време Брюксел подчертава, че мерките трябва да бъдат временни и целенасочени, без да се отстъпва от основните цели на климатичната политика.

Очаква се след заседанието на Европейския съвет служебното правителство да представи доклад пред Народното събрание за резултатите от преговорите и защитената българска позиция.