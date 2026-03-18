Поднасяне и удар: "Странна" катастрофа затрудни движението през Владая (ВИДЕО)

Изключително нелепа е катасторфата, която този следобед предизвика сериозно затруднения с движението при Владая - един от основните изходи на София в посока Югозападна България. Видеокадри какво е станало се появиха в социалните мрежи - и на тях се вижда, че автомобилът, който е основно отговорен, необяснимо поднася:

Още: Тежка катастрофа край Владая, има пострадали

В коментари във Facebook за станалото има твърдения, че точно този участък е опасен заради асфалта, липсва сцепление и искане да се направи проверка. Има контрамнения - нищо такова, шофьорът е невнимателен, вероятно кара с летни гуми. Отделно има и коментари, че завоят е коварен.

Иначе катастрофата затрудни много движението, тъй като то трябваше да се осъществява в ключов участък само през едното платно за немалко време.

Още: Тежка катастрофа край Владая: Два автомобила се сблъскаха челно