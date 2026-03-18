Спорт:

София въвежда механизъм "замърсителят плаща": Удар по джоба за всеки, който не отделя отпадъците си

18 март 2026, 10:46 часа 1115 прочитания 0 коментара
Всеки тон рециклируем отпадък в сивия контейнер струва на всички нас близо 200 евро публични средства – за транспорт, третиране и депониране. Всяка опаковка, изхвърлена в цветния контейнер, не струва нищо на данъкоплатците.

Това написа в свой пост във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев, който обясни мотивацията зад въвеждането на механизъм "замърсителят плаща".

"Предстои и въвеждането на механизма "замърсителят плаща". Това означава, че всеки, който не отделя отпадъците си, ще поема по-голяма част от разходите за тяхното третиране", поясни столичният кмет.

Политика за разделно събиране

По думите му 2025 г. е била втора поредна рекордна година по събрани и рециклирани опасни отпадъци – над 28 тона, с 10 тона повече от 2024 г.

"Днес, благодарение на по-активното участие на гражданите и на новите инициативи, имаме реален шанс 2026 г. да бъде третата поредна рекордна година. Затова изборът, който правим днес у дома, утре ще има и пряко отражение върху сметките ни", категоричен е Терзиев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той има 3 искания към гражданите:

  • Да отделяш отпадъците си у дома
  • Да изхвърляш опаковките в цветните контейнери
  • Да не оставяш кашони и отпадъци до съдовете

Промяна в управлението на отпадъците

Терзиев заяви, че миналата година по време на доброволческите акции за почистване е видял, че повече от половината отпадъци около контейнерите са били кашони, пластмаса и стъкло - все ресурси, които не просто са били изхвърлени неправилно, а допълнително са усложнили една и без това тежка ситуация.

"Тогава всички видяхме, че проблемът не е само в количеството отпадък. Проблемът е в начина, по който го управляваме", заяви той.

Столичният кмет е категоричен, че въпреки всички трудности, София в момента е лидер на национално ниво по отношение на подобренията в системата за разделното събиране.

"Още през 2024 г. опитахме да въведем по-високи изисквания към организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, защото качеството на услугата и реалният контрол са от ключово значение. Да, тези усилия срещнаха съпротива, но нашата цел си остава: по-добра система, повече прозрачност и по-голяма отговорност към гражданите", коментира Той.

Терзиев уточни, че тази година Столичният общински съвет е одобрил предложението за пилотен модел, при който Общината ще поеме управлението на разделното събиране в районите "Овча купел" и "Кремиковци".

Предстои провеждането на обществени поръчки и реалното въвеждане на модела – с по-високи стандарти, повече и по-удобни контейнери и по-строг контрол. Това е важна стъпка към по-ефективна и устойчива система.

"Но в това уравнение не са само общината и отпадъците, там сме всички ние. Всеки от нас има роля. И когато я изпълняваме, градът се променя. Ако искаме София да бъде модерна европейска столица, трябва да започнем от най-елементарното – начина, по който се грижим за средата около нас. Градът се променя, когато се променят навиците ни", коментира кметът Терзиев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Столична община София боклук отпадъци разделно събиране разделно събиране на отпадъци Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес