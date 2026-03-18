София въвежда механизъм "замърсителят плаща": Удар по джоба за всеки, който не отделя отпадъците си

Всеки тон рециклируем отпадък в сивия контейнер струва на всички нас близо 200 евро публични средства – за транспорт, третиране и депониране. Всяка опаковка, изхвърлена в цветния контейнер, не струва нищо на данъкоплатците.

Това написа в свой пост във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев, който обясни мотивацията зад въвеждането на механизъм "замърсителят плаща".

"Предстои и въвеждането на механизма "замърсителят плаща". Това означава, че всеки, който не отделя отпадъците си, ще поема по-голяма част от разходите за тяхното третиране", поясни столичният кмет.

Политика за разделно събиране

По думите му 2025 г. е била втора поредна рекордна година по събрани и рециклирани опасни отпадъци – над 28 тона, с 10 тона повече от 2024 г.

"Днес, благодарение на по-активното участие на гражданите и на новите инициативи, имаме реален шанс 2026 г. да бъде третата поредна рекордна година. Затова изборът, който правим днес у дома, утре ще има и пряко отражение върху сметките ни", категоричен е Терзиев.

Той има 3 искания към гражданите:

Да отделяш отпадъците си у дома

Да изхвърляш опаковките в цветните контейнери

Да не оставяш кашони и отпадъци до съдовете

Промяна в управлението на отпадъците

Терзиев заяви, че миналата година по време на доброволческите акции за почистване е видял, че повече от половината отпадъци около контейнерите са били кашони, пластмаса и стъкло - все ресурси, които не просто са били изхвърлени неправилно, а допълнително са усложнили една и без това тежка ситуация.

"Тогава всички видяхме, че проблемът не е само в количеството отпадък. Проблемът е в начина, по който го управляваме", заяви той.

Столичният кмет е категоричен, че въпреки всички трудности, София в момента е лидер на национално ниво по отношение на подобренията в системата за разделното събиране.

"Още през 2024 г. опитахме да въведем по-високи изисквания към организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, защото качеството на услугата и реалният контрол са от ключово значение. Да, тези усилия срещнаха съпротива, но нашата цел си остава: по-добра система, повече прозрачност и по-голяма отговорност към гражданите", коментира Той.

Терзиев уточни, че тази година Столичният общински съвет е одобрил предложението за пилотен модел, при който Общината ще поеме управлението на разделното събиране в районите "Овча купел" и "Кремиковци".

Предстои провеждането на обществени поръчки и реалното въвеждане на модела – с по-високи стандарти, повече и по-удобни контейнери и по-строг контрол. Това е важна стъпка към по-ефективна и устойчива система.

"Но в това уравнение не са само общината и отпадъците, там сме всички ние. Всеки от нас има роля. И когато я изпълняваме, градът се променя. Ако искаме София да бъде модерна европейска столица, трябва да започнем от най-елементарното – начина, по който се грижим за средата около нас. Градът се променя, когато се променят навиците ни", коментира кметът Терзиев.