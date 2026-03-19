Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 23 МИР - София

19 март 2026, 13:45 часа 1937 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 23 МИР - София

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 23 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Михаела Милчева Доцова

2. Даниел Славеев Парушев

3. Динко Любомиров Странски

4. Нихал Фехмиева Юзерган

5. Здравко Александров Огнянов

6. Ирина Славчова Асиова-Диамант

7. Иван Георгиев Голомеев

8. Светла Вълканова Коджабашева

9. Йовелина Нейчева Тихова

10. Атанас Нанов Минев

11. Кирил Георгиев Митов

12. Денис Георгиев Асенов

13. Ивайло Ангелов Попов

14. Даниела Петрова Давидкова

15. Даниел Сергеев Тунчев

16. Петър Панайотов Киряков

17. Симона Трайчева Зескас

18. Ина Маринова Радославова

19. Любена Бориславова Рибарова

20. Ивайло Илковски Илиев

21. Пламен Стоянов Пенев

22. Влатко Глигоров Глигоров

23. Мартин Мирославов Първанов

24. Стилиян Петров Петров

25. Дамян Стефанов Ангелов

26. Константин Лъчезаров Динев

27. Рада Атанасова Келевска-Терзиева

28. Валентина Томова Владова

29. Емил Емилов Велев

30. Петко Владимиров Симитчиев

31. Милен Ангелов Дюлгеров

32. Кристиян Кирилов Попов

33. Владимир Станчев Иванов

34. Венета Георгиева Платиканова

35. Цветан Георгиев Георгиев

36. Васил Георгиев Георгиев

37. Стоян Петров Стаматов

38. Георги Валентинов Шумаров

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
