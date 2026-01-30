Войната в Украйна:

"Джокович ми даде урок. Той ни напомни защо е най-великият за всички времена"

30 януари 2026, 22:09 часа 576 прочитания 0 коментара
"Джокович ми даде урок. Той ни напомни защо е най-великият за всички времена"

Световният номер 2 в тениса Яник Синер, който заедно с Карлос Алкарас доминират в последните няколко години, не успя да спре 38-годишния Новак Джокович на полуфиналите на Australian Open. Италианецът отстъпи на рекордьора по титли в Мелбърн, а и рекордьор по титли от всички турнири в Големия шлем, но подчерта, че не е бил изненадан от високото ниво на игра на сърбина. Яник се изказа изключително ласкаво по адрес на Ноле, като заяви, че сърбинът е напомнил на всички защо е най-великият за всички времена. 

Яник Синер призна превъзходството на Джокович

"Това е много важен турнир за мен. Имах много шансове, особено в петия сет. Опитах се да правя различни неща, но не се получи. Направих грешки, случва се в тениса", каза Синер, който е шампион в Мелбърн от последните две издания. "Физически се чувствам добре, няма нещо, което да не върви. Той просто беше по-добър от мен."

Още: Неповторим Ноле: Поиска 10% от билетите и "се скара" на Алкарас, че не го е оставил да спи (ВИДЕО)

Новак Джокович срещу Яник Синер

Синер приема загубата от Джокович като урок

"Ноле е спечелил 24 титли от Шлема, познаваме се добре, играли сме много пъти вече един срещу друг. Не съм изненадан от нивото му. Той е най-великият за всички времена и ни напомни защо. Приемам тази загуба като урок. Нещо позитивно? Бих казал сервиса си, дадох всичко най-добро, но не стигна. Въпреки това смятам, че направихме крачки напред", каза още Синер. 

Още: В 4-часов маратон: Велик Джокович детронира Синер и е на крачка от 25-та титла от Големия шлем! (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Новак Джокович Australian Open Яник Синер Australian Open 2026
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес