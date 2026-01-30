"Джокович ми даде урок. Той ни напомни защо е най-великият за всички времена"

Световният номер 2 в тениса Яник Синер, който заедно с Карлос Алкарас доминират в последните няколко години, не успя да спре 38-годишния Новак Джокович на полуфиналите на Australian Open. Италианецът отстъпи на рекордьора по титли в Мелбърн, а и рекордьор по титли от всички турнири в Големия шлем, но подчерта, че не е бил изненадан от високото ниво на игра на сърбина. Яник се изказа изключително ласкаво по адрес на Ноле, като заяви, че сърбинът е напомнил на всички защо е най-великият за всички времена.

Яник Синер призна превъзходството на Джокович

"Това е много важен турнир за мен. Имах много шансове, особено в петия сет. Опитах се да правя различни неща, но не се получи. Направих грешки, случва се в тениса", каза Синер, който е шампион в Мелбърн от последните две издания. "Физически се чувствам добре, няма нещо, което да не върви. Той просто беше по-добър от мен."

Синер приема загубата от Джокович като урок

"Ноле е спечелил 24 титли от Шлема, познаваме се добре, играли сме много пъти вече един срещу друг. Не съм изненадан от нивото му. Той е най-великият за всички времена и ни напомни защо. Приемам тази загуба като урок. Нещо позитивно? Бих казал сервиса си, дадох всичко най-добро, но не стигна. Въпреки това смятам, че направихме крачки напред", каза още Синер.

