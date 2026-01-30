Неповторим Ноле: Поиска 10% от билетите и "се скара" на Алкарас, че не го е оставил да спи (ВИДЕО)

Живата легенда Новак Джокович записа фантастичен успех над Яник Синер и се класира за финала на Australian Open. В интервюто си на корта след срещата сърбинът демонстрира завидно чувство за хумор. Той поиска 10% от билетите от организаторите на турнира заради истинското шоу срещу италианеца. В типичния си стил Джокера разкри за разговор с Карлос Алкарас, в който испанецът е бил смъмрен, защото не е оставил Ноле да си легне по-рано.
Ноле: Благодарих на Синер, че ми даде една победа в последните години
"Честно казано, в момента не намирам думи", започна сърбинът под възгласите "Ноле! Ноле!" на публиката. "Ух... о, Боже... честно казано, чувствам се като в сън. Играхме 4 часа, вече е почти 2 часа сутринта. Спомням си, че през 2012 г. играх срещу Рафа на финала, който продължи почти 6 часа. Но нивото на интензивност и качеството на тениса бяха изключително високи. Знаех, че това е единственият начин да имам шанс да спечеля днес срещу него. Той спечели последните 5 мача срещу мен. Има мобилния ми номер, така че тази вечер трябва да си сменя номера", пошегува се живата легенда в типичния си стил.
"Но шегите настрана. Казах му на мрежата, че му благодаря, че ми е позволил поне един успех през последните няколко години. Имам огромно уважение към него. Невероятен играч, той те тласка до крайните ти граници, което направи и с мен тази вечер. Затова заслужава бурни аплодисменти за представянето си", отбеляза Джокович.
"Гледах срещата между Алкарас и Зверев. Нямах търпение да изляза там. Какъв невероятен мач – целта ни беше да повторим това качество и ниво. Мисля, че феновете не са дали парите си напразно. Искам 10% от продажбите на билети. Крейг (б.р. Тайли, директор на турнира), 10%. Без спорове. След мача видях Карлос и той се извини за дългия мач. Казах му, че съм стар и имам нужда да спя. Радвам се, че ще го видя вдругиден“, продължи с настроение Ноле.
„Чувствам се сякаш вече съм спечелил. Знам, че ще трябва да се състезавам с играч номер едно в света. Надявам се да имам сили да се справя с него. Това е моето желание. И нека Бог да реши кой да спечели“, каза Джокович в интервюто на корта пред Джим Къриър.
