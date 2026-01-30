Неповторим Ноле: Поиска 10% от билетите и "се скара" на Алкарас, че не го е оставил да спи (ВИДЕО)

Живата легенда Новак Джокович записа фантастичен успех над Яник Синер и се класира за финала на Australian Open. В интервюто си на корта след срещата сърбинът демонстрира завидно чувство за хумор. Той поиска 10% от билетите от организаторите на турнира заради истинското шоу срещу италианеца. В типичния си стил Джокера разкри за разговор с Карлос Алкарас, в който испанецът е бил смъмрен, защото не е оставил Ноле да си легне по-рано.

Ноле: Благодарих на Синер, че ми даде една победа в последните години

"Честно казано, в момента не намирам думи", започна сърбинът под възгласите "Ноле! Ноле!" на публиката. "Ух... о, Боже... честно казано, чувствам се като в сън. Играхме 4 часа, вече е почти 2 часа сутринта. Спомням си, че през 2012 г. играх срещу Рафа на финала, който продължи почти 6 часа. Но нивото на интензивност и качеството на тениса бяха изключително високи. Знаех, че това е единственият начин да имам шанс да спечеля днес срещу него. Той спечели последните 5 мача срещу мен. Има мобилния ми номер, така че тази вечер трябва да си сменя номера", пошегува се живата легенда в типичния си стил.

"Но шегите настрана. Казах му на мрежата, че му благодаря, че ми е позволил поне един успех през последните няколко години. Имам огромно уважение към него. Невероятен играч, той те тласка до крайните ти граници, което направи и с мен тази вечер. Затова заслужава бурни аплодисменти за представянето си", отбеляза Джокович.

Novak Djokovic after beating Jannik Sinner at the Australian Open



"I'm lost for words right now to be honest. Uhhh... oh my god... it feels surreal to be honest. Playing 4 hours, it's almost 2 am. Reminiscing in 2012 I played Rafa in the final that was 6 hours almost. But the… pic.twitter.com/JiDRA4UTJk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 30, 2026

"Гледах срещата между Алкарас и Зверев. Нямах търпение да изляза там. Какъв невероятен мач – целта ни беше да повторим това качество и ниво. Мисля, че феновете не са дали парите си напразно. Искам 10% от продажбите на билети. Крейг (б.р. Тайли, директор на турнира), 10%. Без спорове. След мача видях Карлос и той се извини за дългия мач. Казах му, че съм стар и имам нужда да спя. Радвам се, че ще го видя вдругиден“, продължи с настроение Ноле.

„Чувствам се сякаш вече съм спечелил. Знам, че ще трябва да се състезавам с играч номер едно в света. Надявам се да имам сили да се справя с него. Това е моето желание. И нека Бог да реши кой да спечели“, каза Джокович в интервюто на корта пред Джим Къриър.

