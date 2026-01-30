В 4-часов маратон: Велик Джокович детронира Синер и е на крачка от 25-та титла от Големия шлем! (ВИДЕО)

Сръбският ветеран Новак Джокович направи почти немислимото, като обърна световния номер 2 Яник Синер с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 за четири часа и 9 минути игра на Откритото първенство на Австралия по тенис. Така сърбинът се класира за своя единадесети финал в Мелбърн, като в мач за титлата той няма загуба и до момента е с 10 победи. Мачът продължи след 1:30 след полунощ в Австралия. В неделя той ще спори за любимия си трофей срещу световния номер 1 Карлос Алкарас, за когото това ще бъде първи финал в Мелбърн. Сърбинът ще се бори за рекордната 25-а титла от Големия шлем.

Новак Джокович продължава да пише история

Яник Синер се опита да демонстрира превъзходството си в първия сет, като проби още във втория гейм и затвърди пробива за 3:0. До края на частта всеки взимаше подаването си, като това бе достатъчно за комфортното 3:0 за италианеца.

Във втория сет ролите се размениха. Джокович проби за 3:1 и направи сериозен аванс при 4:1. Сърбинът изравни резултата след 6:3.

В третата част всеки от двамата взимаше сервиса си до 5:4 за Синер. В десетия гейм италианецът пропусна един сетбол, но бе безпощаден при втория - 6:4.

Новак Джокович не се предаде и взе подаването на Синер още на старта на четвъртия сет, а след това затвърди за 2:0. При 4:3 сръбският ветеран преодоля критичен момент, като спаси две точки за пробив и стигна до 5:3, а след това и спечели с 6:4 при третия си опит за затвори частта. Петият сет също бе драматичен. Яник Синер взимаше с лекота подаванията си, докато Джокович трябваше да се върне от 15:40 в четвъртия гейм, а след това спаси още два брейкбола и успя да се защити - 2:2. Той нанесе своя удар малко по-късно, на проби италианеца за 4:3. Решаващ бе следващия момент, когато при свое подаване, сърбинът изоставаше с 0:40 и изглеждаше напълно изцеден физически. Ноле обаче успя да направи пет поредни точки, за което му помогнаха и два удара на Синер в аут, при които топката падна много близо до линията, но от външната страна. Джокович сервира за мача и поведе с 40:15, но пропусна първите два мачбола заради отлична защита и контраатаки на Синер. Той обаче успя при третия мачбол, след като Яник Синер изкара топката в аут.

Синер бе много по-убедителен при сервисите - 26 аса срещу 12 на Джокович. Италианецът бе и по-силен при печелившите удари с по-агресивната си игра - 72 на 46. И двамата направиха по 42 непредизвикани грешки. Сърбинът обаче бе малко по-концентриран в решаващите моменти, като направи три пробива от осем възможни, а Синер направи само два при цели 18 възможности.

"Нереално е"

11NSANITY 🤯



Novak Djokovic secures a spot in his eleventh AO final!#AO26 pic.twitter.com/W8CiSGk44U — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

„Нямам думи в момента, честно казано. Нереално е, този мач напомня малко на финала с Надал през 2012. Качеството на тениса беше много високо. Той беше спечелил последните пет мача срещу мен. Имаше мобилния ми номер, трябваше да го сменя. Шегите настрана. Благодаря му, че ми позволи да го победя. Той е невероятен играч, има цялото ми уважение. Карате те да играеш на границата. Обичам нашето приятелство и нашите отношения с публиката. Днес беше най-добрата атмосфера, която съм изпитал на корта. Дълбоко от сърцето си благодаря“, каза след успеха легендата Новак Джокович.

