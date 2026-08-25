За първи път от 2009: Брад Пит ще участва на фестивала в Сан Себастиан

Брад Пит и режисьорът Дейвид Айер ще посетят тазгодишния филмов фестивал в Сан Себастиан с най-новия си филм "Сърцето на звяра" ("Heart of the Beast"), съобщи "Холивуд рипортър".

Продукцията на "Парамаунт пикчърс" ще бъде прожектирана извън конкурсната програма на испанския фестивал. Очаква се и Пит, и Айер да присъстват на събитието. В лентата носителят на "Оскар" влиза в ролята на бивш офицер от специалните части, който, придружен от пенсионираното си бойно куче, трябва да оцелее в дивата природа на Аляска след кошмарна самолетна катастрофа.

Това е първото гостуване на Пит на фестивала от 2009 г. насам, когато представи "Гадни копилета" заедно с Куентин Тарантино.

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Филмографията на Айер като режисьор включва заглавия като "Тренировъчен ден", "Улични крале", "Черни дни", "Ярост", "Отряд самоубийци", "Саботаж" и др.

Сценарист на "Сърцето на звяра" е Камерън Александър, като в новия си филм Дейвид Айер отново снима с Брад Пит, с когото работи и в "Ярост".

Актьорският състав на филма включва още Джей Кей Симънс. Пит е продуцент на филма заедно с Оливия Хамилтън, Марти Боуен и Дейвид Айер.

Повече за 74-тото издание на "Сърцето на звяра"

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Включването на "Сърцето на звяра" финализира официалната селекция на фестивала в Сан Себастиан. В неговото 74-то издание са включени 17 конкурсни филма, три извън конкурсната програма и пет специални прожекции. Международният филмов фестивал в Сан Себастиан ще се проведе от 18 до 26 септември.

Фестивалът ще бъде открит с "Ghost Song" на Фатих Акин, а ще бъде закрит с "Le Faux Soir" на Михаел Р. Роскам. Германският режисьор Вернер Херцог ще бъде удостоен с почетната награда "Доностия" за цялостно творчество.

Както БТА писа, филмът с българско участие "Каквото остава" и лентата на режисьора Христо Симеонов "Обувките на баща ми" ще имат световна премиера на кинофестивала в Испания.