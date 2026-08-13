Легендата на тениса Роджър Федерер изпадна от клуба на милиардерите

Легендата на тениса Роджър Федерер официално изпадна от клуба на милиардерите. 20-кратният шампион от Големия шлем загуби цяло състояние, след като цената на акциите на луксозната марка за маратонки "On" се срина в резултат на по-слаби от прогнозираните продажби. Според "Форбс" сривът от 19% е струвал най-малко 74 милиона долара на Федерер, който притежава широко оповестен дял от 2,5% в компанията. Така приблизителната нетна стойност на бившия тенисист спада до около 952 милиона долара.

Голям удар за инвестицията на Федерер

Финансовият успех на Федерер се простира далеч отвъд легендарната му тенис кариера, но участието му в "On Running" се превърна в едно от най-ценните му бизнес начинания. Швейцарската икона за първи път се включи в дейността на компанията през 2019 година, като пое ролята на съсобственик и същевременно допринесе за модната насока на марката. Партньорството се превърна в особено успешно след пускането на "The Roger" - колекцията от обувки, носеща подписа на Федерер. Линията спомогна за укрепването на връзката между бившия №1 в света и бързо разрастващия се пазар на луксозни кецове и спортни обувки.

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"On Holding" беше регистрирана на Нюйоркската фондова борса през 2021 г., а пазарната ѝ оценка отбеляза скок през 2025 г. Според информации този ръст е допринесъл за това личното състояние на Федерер отново да достигне нивото на милиардер. Според последните новини от света на спорта обаче спадът на пазара е отменил част от тези печалби. Отчетеното намаление подчертава нестабилността дори на най-успешните инвестиции на знаменитости. Макар Федерер да остава изключително богат, неговата инвестиция в "On" е тясно свързана с представянето на акциите на компанията.

Федерер е изградил състоянието си както на корта, така и извън него

Въпреки че бизнес инвестициите са се превърнали във важна част от богатството на Федерер, голяма част от финансовата му империя е изградена чрез тениса и спонсорски договори. Той спечели над 130 милиона долара от наградни фондове през кариерата си, преди да се оттегли от професионалния тенис през 2022 г. Още по-впечатляващ беше неговият търговски успех. Федерер сключи договор с "Uniqlo", като според слуховете през 2018 г. подписа 10-годишен договор за облекло на стойност 300 милиона долара с компанията, с което сложи край на сътрудничеството си с "Nike". Той също така е имал сделки с големи марки, включващ "Rolex", "Mercedes-Benz", "Gillette" и "Lindt". Въпреки че Федерер вече е оттеглил се, името му все още е дълбоко свързано с имиджа му и той продължава да се счита за изключително търсен в различни сфери - като модел и в модни фотосесии, както и в областта на спорта.

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