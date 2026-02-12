С чужда ракета: Иван Иванов сътвори изумителен обрат за драматична победа в два дни

Младата надежда на българския тенис Иван Иванов постигна изключително драматична победа над британеца Фин Мърджет с 2-6, 7-6(5), 6-1 след изумителен обрат на старта на ITF турнира от сериите M25 във Вила Реал де Санте Антонио, Португалия. Шампионът в Големия шлем за юноши трябваше да играе с чужда ракета и да прави луд обрат във втория сет, а след това и да доиграва третата част на другия ден заради проливен дъжд, но накрая извоюва победата.

Въпреки премеждията: Иван Иванов тръгна с победа в Португалия

Иванов, който взе участие в Купа Дейвис преди няколко дни, сега отпътува за дебюта си в М25 сериите за 2026 година (по-високото ниво от М15 Фючърс). Неговият багаж обаче са изгуби, а той остана без ракети и екипировка, като трябваше да вземе ракета от друг тенисист, както и да си купи нова екипировка на място. Въпреки премеждията, Иванов успя да се събере и дори да покаже характер в двубоя с Мърджет и да стигне до страхотен обрат.

Невероятният обрат във втория сет

След като загуби първата част, във втората Иванов също не тръгна добре, като изостана с 3-5 гейма. След това българинът успя да се задържи в сета и да стигне до тайбрек. И там Иванов изостана с 0:4 точки, но намери начин да обърне развоя и да спечели тайбрека със 7:5 точки. В третия сет Иван поведе с пробив за 2-0, преди срещата да бъде прекъсната заради дъжд.

Ден по-късно Иван Иванов доигра срещата си и пречупи Мърджет с 6-1 в третия сет, за да се класира за втория кръг след мач, продължил два дни - или 2 часа и 20 минути чисто игрово време. Там 785-ият в ранглистата на ATP българин ще срещне португалеца Жоао Домингес, който е 1188-ми в ранглистата на ATP.

