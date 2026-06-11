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Новак Джокович прогнозира изненадващ финалист на Световното първенство по футбол

11 юни 2026, 18:42 часа 293 прочитания 0 коментара

Тенис великанът Новак Джокович направи интересна прогноза за Световното първенство по футбол, чийто старт е днес от 22:00 часа българско време със среща между отборите на домакина Мексико и Южна Африка. Бившият номер едно в света и рекордьор по титли от Големия шлем прогнозира, че на финал ще спорят Португалия и Мексико.

Португалия и Мексико са финалистите на Мондиал 2026 според прогнозите на Джокович 

"Португалия и Мексико ще се срещнат на финала. Португалия ще спечели с 2:0 или 2:1", цитира думите на Джокович Tennis TV.

Световното първенство в Мексико, САЩ и Канада започва днес и ще продължи до 19 юли. Групите за фаворитите за финалисти на Ноле изглеждат така: Португалия се изправя срещу ДР Конго, Узбекистан и Колумбия. Мексико ще премери сили с Република Южна Африка, Република Корея и Чехия с подкрепата на родната си публика. 

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Национален отбор на Мексико по футбол

В исторически план най-доброто постижение на Мексико на Мондиал е достигането до четвъртфинал, но домакинския фактор може да се окаже решаващ и прогнозата на Джокович да се окаже права. Традиционни фаворити за спечелването на трофея си остават Аржентина, Испания, Португалия, Бразилия и Франция, но тазгодишния променен формат на Световното допуска възможността за доста интересни рокади в челните позиции.   

Кристиано Роналдо

Подкрепата на Новак към Португалия също не е случайна. Тенис легендата никога не е криела уважението си към Роналдо и тренировъчната му етика. Португалецът и сърбинът са едни от най-дълголетните спортисти в модерната история и на двата спорта. "Последният танц" на Световното за Роналдо е натоварен с очакванията на публиката за добавянето на първата световна титла към колекцията му с отличия. 

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Новак Джокович Кристиано Роналдо Световно първенство по футбол 2026
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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