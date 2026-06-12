Стефанос Циципас: Винаги съм се възхищавал на Григор, в нашите държави тенисът не е №1 и това ни е сплотявало през годините

Специалният гост на Григор Димитров за тенис събитието Postbank Tennis Gala – Стефанос Циципас, говори пред медиите в часовете преди двубоя. Той благодари на българина за поканата и сподели, че се чувства специално от възможността да играе пред българска публика и то с благотворителна цел. Циципас написа на голяма тенис топка, че се вдъхновява от "страст и амбиция" преди началото на двубоя, съобщиха колегите от БГНЕС.

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„Благодаря на Григор за поканата, винаги съм му се възхищавал, защото той е в тура по-дълго от мен. Приятели сме отдавна и споделяме една съдба - в нашите съседни държави тенисът не е номер 1 сред спортовете и това също ни е сплотявало през годините“, обясни Циципас.

„По-важно е за мен да се подготвя физически, но е също толкова важно да обърна внимание на психологическата подготовка. Контузиите допринасят да се сринеш в ранглистата и това трябва да го приемеш, някои неща не можеш да контролираш“, каза Димитров, а Циципас допълни, че ранкингът е просто число и не трябва да му се обръща толкова внимание, защото подготовката и здравословния начин на живот са по-важни.

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