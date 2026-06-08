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Тенис земетресение в Ню Йорк: Федерер, Агаси и Макенроу се събират на един корт

08 юни 2026, 19:25 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тенис земетресение в Ню Йорк: Федерер, Агаси и Макенроу се събират на един корт

Откритото първенство на САЩ изненада феновете на тениса със завръщането на бившия номер едно в света Роджър Федерер отново на корта. Изданието на турнира тази година ще се проведе от 30 август до 13 септември. Федерер ще излезе на корт "Артър Аш" на 25 август на 25 август. Билетите влизат в продажба от четвъртък. 

Роджър Федерер ще изиграе демонстративен мач преди откриването на US Open

"Иконата Роджър Федерер, който спечели пет поредни титли на US Open, ще се завърне на корта на Ню Йорк за последен път", съобщиха организаторите.в социалните мрежи. 

Легндата на тениса, който има спечелени колосални 20 титли от турнирите на Големия шлем, няма да бъде само на корта. В компанията му са още легенди като Джон Макенроу, Андре Агаси и Андри Родик, ккоито имат общо 16 титли от Шлема. Родик вдигна единствения трофей в кариерата си именно на корта в Ню Йорк през 2003 година. 

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Роджър Федерер

Федерер обаче си остава перлата в короната на демонстративната програма на турнира. Той приключи кариерата си преди четири години, а последната голява титла вдигна през 2018 година на Откритото първенство на Австралия. Федерер не се появява за първи на подобен тип срещи. През януари тази година 44-годишният Федерер изигра демонстративен мач на двойки на Australia Open заедно с Агаси и австралийците Патрик Рафтър и Лейтън Хюит. 

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Роджър Федерер
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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