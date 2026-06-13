Исторически пробив в Будапеща: Иван Иванов влезе в елита на Европа

Младата звезда на българския тенис Иван Иванов записа още едно значимо постижение в своята кариера, след като намери място сред най-добрите млади спортисти на Европа в престижната класация „Пьотър Нуровски“. На официалната церемония в Будапеща талантът ни завърши на четвърто място сред елитна конкуренция и заслужи финансова награда, която ще подпомогне бъдещото му развитие и подготовка.

Иван Иванов стана първият българин в топ 4 на летните престижните европейски награди "Пьотър Нуровски"

С това постижение Иванов стана първият български представител, достигнал до финалната четворка в лятното издание на отличията. Първото място беше разделено между състезателката по фехтовка Амалия Ковалиу и лекоатлетката Алика Инкери Мозер, докато при зимните спортове отличието спечели българската сноубордистка Малена Замфирова.

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На церемонията присъстваха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. По време на визитата си в унгарската столица Ковънтри участва и в 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети, където поздрави Лечева за встъпването ѝ начело на БОК и подчерта ключовата роля на Европа в развитието на олимпийското движение.

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