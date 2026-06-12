Пред погледа на хиляди по трибуните: Григор победи Циципас в страхотно шоу в София! (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров победи Стефанос Циципас в демонстративния двубой между двамата, който се състоя в София. Срещата, която бе организирана от фондацията на родната звезда, бе решена от шампионски тайбрек, който Гришо успя да спечели с 10:7 точки. Преди това резултатът бе 1:1 сета. Двамата тенисисти направиха страхотно шоу за хилядите фенове по трибуните в залата, но също така показаха и класата си, като зарадваха привържениците с тенис на много високо ниво.

Димитров и Циципас изиграха много силен първи сет

The atmosphere is amazing 🔥😍👏



Stefanos Tsitsipas vs Grigor Dimitrov



Sofia - Bulgaria



June 12, 2026 pic.twitter.com/UpHJwlTSbk — TennisNews (@TennisMediaHype) June 12, 2026

Григор стартира много мощно двубоя и поведе с 1:0 гейма. Вторият гейм бе изключително оспорван, но Циципас успя да си вземе подаваенето. Слет това пък Гришо спечели своя сервис гейм, за да поведе с 2:1. Срещата продължи да бъде на много високо ниво, като двамата тенисити показаха най-доброто на което са способни, а това се хареса на феновете в София. Последвалата размяна на геймове докара резултата до 3:3.

След това Григор Димитров вдигна оборотите и взе подаването си, а няколко минути по-късно направи и първи пробив в срещата, за да поведе с 5:3. Той дори намери време да се пошегува с един от лайнсмените на срещата. В деветия гейм се стигна до дюс, но в крайна сметка Гришо успя да го спечели и да затвори частта с 6:3.

Феновете по трибуните останаха доволни от шоуто

Вторият сет започна с два поредни гейма за Стефанос Циципас. Първо, гръцкият тенисист спечели подаването си, а след това проби Григор, за да поведе с 2:0. Циципас продължи да демонстрира страхотен тенис и отново взе своя сервис гейм. След това двамата направиха шоу за публиката, при което Гришо върна един гейм за 3:1.

Двамата продължиха да радват публиката със страхотни разигравания, в които обаче Стефанос Циципас се оказваше победителя. До края на мача гръкът не позволи на Димитров да спечели нито един гейм и с 6:1 изравни при сетовете – 1:1, а така се стигна до шампионски тайбрек.

Григор спечели след шампионски тайбрек

В шампионския тайбрека двамата си размениха по няколко точки и така се стигна до резултат 3:2 за Димитров. След това обаче Григор проби Циципас и поведе с 4:2. Българинът продължи да диктува темпото на корта и така се стигна до резултат 7:3 в негова полза. Гръкът обаче не се отказа и опита да се върне в мача. Григор обаче успяваше да удържи на натиска, за да поведе с 9:7.Григор спечели и следващата точка и се поздрави с победата.

ОЩЕ: Гришо преди мача си с Циципас: В България никога не съм имал нормални условия за тенис!