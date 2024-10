Силите на Григор Димитров не стигнаха за титла в Стокхолм! (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров загуби четвъртия си финал през 2024 година! Хасковлията отстъпи пред американеца Томи Пол с 0:2 (4:6; 3:6) в спора за титлата на турнира от сериите ATP 250 в Стокхолм.

Срещата започна със сервис гейм на Томи Пол, който записа бързи три точки. Гришо направи 15:40, но за повече нямаше сили. Той стартира с непредизвикана грешка във втория гейм. Началният удар на хасковлията, който изглеждаше и по-малко свежият тенисист, не вървеше.

Димитров не намираше отговор срещу Пол и бе пробит на нула. №13 в света затвърди безкомпромисно брейка. Първата ни ракета взе подаването си в четвъртия гейм и се закачи за сета. В следващите минути играта бе равностойна. Двамата тенисисти трудно спечелиха сервис геймовете си, а Гришо дори отрази две точки за пробив.

Това му даде страхотен импулс, за да навлезе в ритъм. Хасковлията изтърва два шанса за рибрейк, но при третия не прости и се върна в сета! При последвалото си подаване Григор Димитров не съумя да изравни резултата. Той допусна двойна грешка в ключов момент и загуби своя сервис гейм.

Бившият №3 частично изкупи вината си, пробивайки Томи Пол отново за 4:5. Епопеята на брейковете продължи. Гришо изигра може би най-слабия си гейм, направи две двойни грешки и изостана с 0:1 сета.

В началото на втората част американецът спечели лесно първите си две подавания - на нула. При 2:1 той стигна до два шанса за пробив, които хасковлията спаси и напраи 2:2. Паритетът продължи до 3:3. В следващите минтуи Пол осъществи брейк в осмия гейм, когато пак двойна грешка на Гришо имаше основна роля. При своето подаване американецът не допусна изненади и затвори мача!

TOMMY TAKES THE TITLE! 🏆@TommyPaul1 defeats Dimitrov 6-4 6-3 in Stockholm to capture a fourth career ATP Tour title 👏#bnppnordicopen pic.twitter.com/MyfGN1guvv