Григор Димитров губи още един впечатляващ рекорд в тениса

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е напът да загуби рекорда си за най-много Мастърс победи сред играчите от новата генерация, родени след 1990 година. Гришо оглавява тази класация със 155 победи, но тази седмица бе изравен от световния номер 3 в тениса Александър Зверев. Очаква се Саша да излезе еднолично на върха още през идната седмица, когато ще вземе участие на Мастърса в Синсинати.

Зверев изравни Мастърс победите на Димитров

По-рано Зверев постигна четири поредни победи, за да стигне до полуфиналите на Мастърса в Торонто. На 1/4-финалите той победи Алексей Попирин, с което записа и победа номер 155 на Мастърс ниво. На полуфиналната фаза обаче германецът бе спрян от Карен Хачанов след трисетов трилър, завършил с тайбрек в полза на руснака. А накрая пък титлата бе спечелена от американец, който изпревари Новак Джокович.

Гришо няма да играе в САЩ

Зверев ще има нов шанс да се докаже в Синсинати. Стига да не отпадне още на старта, германецът ще успее да запише победа номер 156 на Мастърс ниво и да задмине Димитров по успехи сред играчите, родени след 1990 г. Зад тях са Милош Раонич със 125 победи, Даниил Медведев със 115 победи и Стефанос Циципас със 109 победи. По-назад в класирането са лидерите Яник Синер и Карлос Алкарас, които все още са много млади и тепърва трупат победи.

Иначе Григор Димитров не участва на Мастърс турнирите в САЩ заради контузията, която получи на Уимбълдън. Той ще пропусне и Откритото първенство на САЩ, с което губи и впечатляващия си рекорд за най-много поредни участия в Големия шлем сред действащите тенисисти.