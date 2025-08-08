Войната в Украйна:

Григор Димитров губи още един впечатляващ рекорд в тениса

08 август 2025, 10:55 часа 430 прочитания 0 коментара
Григор Димитров губи още един впечатляващ рекорд в тениса

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е напът да загуби рекорда си за най-много Мастърс победи сред играчите от новата генерация, родени след 1990 година. Гришо оглавява тази класация със 155 победи, но тази седмица бе изравен от световния номер 3 в тениса Александър Зверев. Очаква се Саша да излезе еднолично на върха още през идната седмица, когато ще вземе участие на Мастърса в Синсинати.

Зверев изравни Мастърс победите на Димитров

По-рано Зверев постигна четири поредни победи, за да стигне до полуфиналите на Мастърса в Торонто. На 1/4-финалите той победи Алексей Попирин, с което записа и победа номер 155 на Мастърс ниво. На полуфиналната фаза обаче германецът бе спрян от Карен Хачанов след трисетов трилър, завършил с тайбрек в полза на руснака. А накрая пък титлата бе спечелена от американец, който изпревари Новак Джокович.

Григор Димитров и Александър Зверев

Гришо няма да играе в САЩ

Зверев ще има нов шанс да се докаже в Синсинати. Стига да не отпадне още на старта, германецът ще успее да запише победа номер 156 на Мастърс ниво и да задмине Димитров по успехи сред играчите, родени след 1990 г. Зад тях са Милош Раонич със 125 победи, Даниил Медведев със 115 победи и Стефанос Циципас със 109 победи. По-назад в класирането са лидерите Яник Синер и Карлос Алкарас, които все още са много млади и тепърва трупат победи.

Иначе Григор Димитров не участва на Мастърс турнирите в САЩ заради контузията, която получи на Уимбълдън. Той ще пропусне и Откритото първенство на САЩ, с което губи и впечатляващия си рекорд за най-много поредни участия в Големия шлем сред действащите тенисисти.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Григор Димитров Александър Зверев
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес