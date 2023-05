Да се потопим в магията на изкуството още този уикенд с Marquee TV

Във века на стрийминга и цифровото развитие, потребителите вече имат все по-голям избор от видео услуги, които позволяват достъп до широк спектър от съдържание и осигуряват удобство и разнообразие, независимо къде се намираме. И все пак много често ни се случва да сме си наумили нещо конкретно, което искаме да гледаме и нито една от платформите, за които сме абонирани, да не го предлага.

Сред толкова много опции, Marquee TV на Vivacom се откроява като иновативната платформа, която дава невероятна свобода на потребителите да се насладят на изкуство и култура, осигурявайки им достъп до безброй възможности за развлечение и културно обогатяване по заявка.

Нова премиум стрийминг услуга в EON От днес Marquee TV, водещата услуга за стрийминг на сценични изкуства в световен мащаб, вече ще предлага своя видео каталог в рамките н... Прочети повече

Marquee TV предлага разнообразно съдържание, включващо най-доброто от магическия свят на изкуството – театър, балет, операт, класическа, модерна музика и други. Предложенията, до които любителите на изкуството ще могат да се докоснат, включват дори представления от Кралския театър в Лондон, Операта в Сидни, Метрополитън Опера в Ню Йорк и още много. Но това не е всичко – услугата предоставя достъп до оригинални документални филми и задкулисни кадри, позволявайки на зрителите да надникнат отблизо в тайнствения свят на сценичните изкуства.

Широката гама от съдържание, на които могат да се радват зрители от над 100 държави, е само едно от предимствата на Marquee TV. Платформата е страхотен начин да се насладите на едни от най-добрите световни изпълнения от сферата на сценични изкуства – от комфорта на вашия дом, само с няколко бързи клика. Намирането на нови артисти и изпълнения, за които дори не сте подозирали, е още едно предимство, което платформата ви предоставя.

Освен това, интерфейсът на платформата е изключително удобен за използване от страна на всички потребители. Те ще могат да търсят и разглеждат наличния арсенал от съдържание по един бърз и лесен начин. Също така, платформата им дава възможност да създават плейлисти, както и да запазват запазвате любимите изпълнения, за да ги гледат по-късно.

Тази пленяваща виртуална платформа, налична за абонатите на EON FULL&EON PREMIUM, предлага богат арсенал от документални филми, балет и танци, класическа музика, театър и опера, които ще ни отведат на пътешествие в невероятния свят на изкуството.

Богатата видеотека, на която можете да се насладите още този уикенд, включва невероятни заглавия като: документални филми „Morris Robinson: The Impossible Dream“ и „Marion Motin: Dance with the Wolf“, балет „Лешникотрошачката“ и „Спящата красавица”, класическа музика „Лебедово езеро“ на П. И. Чайковски и „Mozart y Mambo“, постановката „Много шум за нищо“ от Уилям Шекспир и операта „Травиата“ от Джузепе Верди.

Какъв по-хубав начин да се насладим на края на уморителен ден от това да се потопим в уюта на дома, комбиниран с безкрайните предложения на завладяващите сетивата изкуство и култура, които новата платформа осигурява?

За United Group

Базираната в Нидерландия United Group е водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията развива дейност в осем държави и има над 15 милиона потребители и близо 15 000 служители. Генерира годишни приходи в размер на близо 2,5 милиарда евро. United Group осигурява най-широкото мрежово покритие в региона и предлага на потребителите най-атрактивната селекция на ТВ съдържание от цял свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират отличното качество на продуктите и услугите, които предоставя на клиентите. От март 2019 г. мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании.

От юли 2020 г. Vivacom е част от United Group. В България групата включва още Nova Broadcasting Group и вестник Телеграф.