Унгария готова за домакин на срещата Путин-Зеленски: Предлагаме им безопасни условия

Унгария на два пъти е предлагала да стане домакин на мирни преговори между Русия и Украйна и предложението все още е в сила, каза в разпространен днес във Facebook подкаст унгарският външен министър Петер Сиярто. Така министърът реагира на съобщенията, че Белият дом разглежда унгарската столица Будапеща като място за възможна тристранна среща между американския президент Доналд Тръмп, колегата му Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин. Както Politico съобщи, американската Сикрет Сървис подготвя среща на върха в централноевропейска държава, а Будапеща е на първо място в предпочитанията на Белия дом.

"Ако имат нужда от нас, сме готови да предложим съответните безпристрастни и безопасни условия за подобни мирни преговори. За нас ще е голямо удовлетворение, ако можем да допринесем за успеха на мирните преговори", каза Сиярто.

Министърът обаче опроверга медийните съобщения от вчера, включително на Reuters и Bloomberg, че Доналд Тръмп се е обадил на унгарския премиер Виктор Орбан след срещата на върха в понеделник с украинския президент и европейски лидери, за да разговарят за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

"Искам да бъда пределно ясен, че подобен разговор не се е състоял", допълни Сиярто.

По-рано служител на Белия дом заяви, че Тръмп и Орбан са разговаряли в понеделник за преговорите между Киев и ЕС за присъединяване на Украйна към блока и са обсъдили също евентуална възможност Будапеща да стане домакин на разговори между Путин и Зеленски, посочва Reuters, цитирана от БТА.

