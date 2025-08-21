Войната в Украйна:

Загуба на Донецка област: Украйна с хитър трик как да спре Путин юридически

21 август 2025, 11:54 часа 484 прочитания 0 коментара
Загуба на Донецка област: Украйна с хитър трик как да спре Путин юридически

Загуба на земи, размяна на територии - тези послания се сипят от американския президент Доналд Тръмп и администрацията му особено силно, след като Тръмп първо се срещна с руския диктатор Владимир Путин в Аляска, а след това се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и най-важните европейски лидери в Белия дом. Прокламираната, макар и непряко идея, е Украйна евентуално да отстъпи изцяло Донецка област на Путин, а в замяна той да спре да настъпва навсякъде другаде и дори евентуално да се оттегли назад.

Юридически капан за Путин, а и за Тръмп

Ново законово предложение на украинския депутат Анна Скороход обаче набързо постави прът в колелата на "колесницата на мира" на Тръмп. Предложението е изключително просто - тази част от Донецка област, която армията на Путин още не е завладяла (това са над 20% и най-важната част е агломерацията Славянск - Краматорск, която е много силно укрепена и е своеобразен щит за градове като Запорожие, Днипро (Днепропетровск) и дори Киев), да премине към Харковска област и към Днепропетровска област. Така ще се окаже, че Путин изцяло е завладял Донецка област и не може да има претенции за повече. Самият Путин отдавна обяви и не отстъпва, че първо условие да се водят преговори за мир е Украйна да отстъпи изцяло от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област - Още:

За извършване на ново административно делене в Украйна, украинският парламент (Върховната рада) има правомощия и без нужда от референдум. А идеята на Скороход вече е разпределена за разглеждане на ниво "комисия" във Върховната рада - самата Скороход обяви какво е направила в профила си във Facebook с ВИДЕО. На всичкото отгоре тази идея удря болезнено руската пропаганда, след като руският външен министър Сергей Лавров също изрично каза преди 2 дни, че войната в Украйна никога не е била за територии - Още: Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия

Скороход е депутат от партията "За бъдещето", зад която седи олигархът Игор Коломойски. Той е известен като ментор на Зеленски, което не попречи на украинските власти да предприемат действия срещу Коломойски - Още: Украински олигарх е заподозрян по дело за измама и пране на пари

Реакция в Русия

Руската държавна информационна агенция ТАСС също съобщи новината. И написа следното в материала си:

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано изрази недоволство от изявленията на Володимир Зеленски по отношение на териториалните въпроси и подчерта, че ще има "известен обмен на територии". Украинското издание „Страна“ от своя страна отбеляза, че позоваването на Зеленски на конституцията като причина за отказа за изтегляне на войските от Донбас е неоснователно, тъй като за това е достатъчна само командна заповед". Отделно в материала ТАСС говори как Украйна отказала да признае "специалния статут на Донбас" според Минските споразумения.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
