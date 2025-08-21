Краси Балъков: Срещу Испания трябва да играем без да се съобразяваме дали ще загубим и с колко

Легендата на българския футбол Красимир Балъков даде своето мнение за предстоящия мач на националния отбор с Испания от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе през 2026 година. Именитият полузащитник даде интервю пред „Flashscore“, в което бе категоричен, че „лъвовете“ трябва да излязат срещу „Ла Фурия“ с високо вдигната глава и да играят без да се съобразяват дали ще загубят и с колко.

Балъков допълни, че футбол със страх не се играе и предстоящия мач с европейския първенец може да се окаже изненадващо по-позитивен от очакваното. Той също така обърна внимание на високите цени на билетите за срещата, както и на лошата инфраструктура у нас.

Мачът с Испания

„Няма определена рецепта. Трябва да излязат много позитивни, със самочувствие, да играят с вдигната глава и без да се съобразяват изобщо дали ще загубят и с колко. Когато играеш без страх, мачовете могат да се окажат изненадващо по-позитивни от това да си повтаряш: „Дай да задържим, да не допуснем много голове“. Това би било най-голямата грешка. Най-важното е да излезеш с мисълта, че отсреща имаш абсолютно равен на теб отбор“.

„Както правехме ние едно време. Да има, съществена разлика, но и ние сме губили. И нас не ни броиха много преди онзи мач с Франция. Когато играеш със самочувствие и трупаш опит, в един момент нещата започват да се случват. Тактиката ще я каже Илиан Илиев, той е треньорът. Връщането назад не ти дава никакви гаранции. Може би нещо по средата. Да се опитат да играят, но когато се защитават, да бъдат компактни, независимо в коя част на терена. Това е модерният футбол в момента, който ние все още не можем да достигнем по начина, по който ни се иска. Оттам идва и разликата“.

Цените на билетите и лошата инфраструктура

„Вярно е, че ще има хора, които ще искат да присъстват на стадиона, но няма да могат да си го позволят, но от друга страна това е Испания, шампионът на Европа, нормално е цените да са по-високи. Аз не виждам чак такъв проблем с тях - ще се въздържиш от една-две кутии цигари и няколко бири, и ще дойдеш на мача. Стадионът ще се напълни така или иначе, вече са продадени над 35 000 билета“.

„Това е реалността. Нямаме успехите, за да го пълним заради нашите играчи. За мен не е тъжно, реалността е такава, каквато е. Когато си оправим инфраструктурата, когато се подобри компетентността в българския футбол, за да започне да функционира като в другите държави, които са пред нас, феновете отново ще започнат да идват, както беше при нас. Темата е много тежка за дискутиране. Много неща са - инфраструктура, детско-юношески футбол, ниво на професионализъм, модерният начин на ръководене на футбола на световно ниво… неща, до които само няколко клуба в момента се доближават у нас“.

„Опит. В крайна сметка нямаме много други играчи. Тези момчета, с някои допълнения, ще бъдат и на следващите квалификации. Колкото повече опит трупат срещу подобни отбори, толкова по-добре за самата генерация. Имахме една генерация с трима футболисти, но дори и с нея стигнахме само до едно европейско първенство. Трима само не стигат“, заяви Красимир Балъков.

Междувременно от БФС обявиха, че не дължат пари на националите.