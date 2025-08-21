Войната в Украйна:

Краси Балъков: Срещу Испания трябва да играем без да се съобразяваме дали ще загубим и с колко

21 август 2025, 13:00 часа 412 прочитания 0 коментара
Краси Балъков: Срещу Испания трябва да играем без да се съобразяваме дали ще загубим и с колко

Легендата на българския футбол Красимир Балъков даде своето мнение за предстоящия мач на националния отбор с Испания от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе през 2026 година. Именитият полузащитник даде интервю пред „Flashscore“, в което бе категоричен, че „лъвовете“ трябва да излязат срещу „Ла Фурия“ с високо вдигната глава и да играят без да се съобразяват дали ще загубят и с колко.

Балъков допълни, че футбол със страх не се играе и предстоящия мач с европейския първенец може да се окаже изненадващо по-позитивен от очакваното. Той също така обърна внимание на високите цени на билетите за срещата, както и на лошата инфраструктура у нас.

Мачът с Испания

„Няма определена рецепта. Трябва да излязат много позитивни, със самочувствие, да играят с вдигната глава и без да се съобразяват изобщо дали ще загубят и с колко. Когато играеш без страх, мачовете могат да се окажат изненадващо по-позитивни от това да си повтаряш: „Дай да задържим, да не допуснем много голове“. Това би било най-голямата грешка. Най-важното е да излезеш с мисълта, че отсреща имаш абсолютно равен на теб отбор“.

Национален отбор по футбол на Испания Ламин Ямал Нико Уилямс

„Както правехме ние едно време. Да има, съществена разлика, но и ние сме губили. И нас не ни броиха много преди онзи мач с Франция. Когато играеш със самочувствие и трупаш опит, в един момент нещата започват да се случват. Тактиката ще я каже Илиан Илиев, той е треньорът. Връщането назад не ти дава никакви гаранции. Може би нещо по средата. Да се опитат да играят, но когато се защитават, да бъдат компактни, независимо в коя част на терена. Това е модерният футбол в момента, който ние все още не можем да достигнем по начина, по който ни се иска. Оттам идва и разликата“.

Цените на билетите и лошата инфраструктура

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Вярно е, че ще има хора, които ще искат да присъстват на стадиона, но няма да могат да си го позволят, но от друга страна това е Испания, шампионът на Европа, нормално е цените да са по-високи. Аз не виждам чак такъв проблем с тях - ще се въздържиш от една-две кутии цигари и няколко бири, и ще дойдеш на мача. Стадионът ще се напълни така или иначе, вече са продадени над 35 000 билета“.

Национален отбор по футбол на България

„Това е реалността. Нямаме успехите, за да го пълним заради нашите играчи. За мен не е тъжно, реалността е такава, каквато е. Когато си оправим инфраструктурата, когато се подобри компетентността в българския футбол, за да започне да функционира като в другите държави, които са пред нас, феновете отново ще започнат да идват, както беше при нас. Темата е много тежка за дискутиране. Много неща са - инфраструктура, детско-юношески футбол, ниво на професионализъм, модерният начин на ръководене на футбола на световно ниво… неща, до които само няколко клуба в момента се доближават у нас“.

„Опит. В крайна сметка нямаме много други играчи. Тези момчета, с някои допълнения, ще бъдат и на следващите квалификации. Колкото повече опит трупат срещу подобни отбори, толкова по-добре за самата генерация. Имахме една генерация с трима футболисти, но дори и с нея стигнахме само до едно европейско първенство. Трима само не стигат“, заяви Красимир Балъков.

Междувременно от БФС обявиха, че не дължат пари на националите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Красимир Балъков Национален отбор по футбол Испания отбор Квалификации за Мондиал 2026
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес