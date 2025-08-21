"Фламинго": Новата ракета на Украйна с 3000 км обсег скоро влиза в масово производство (ВИДЕО)

Новата украинска ракета с голям обсег "Фламинго" скоро ще влезе в масово производство, обяви президентът Володимир Зеленски на среща с журналисти на 20 август. "До декември ще имаме повече от тях. До края на декември или през януари-февруари (2026 г., бел. ред.) трябва да започне масовото производство. Това зависи от успеха на тестовете и от финансирането на тази програма", заяви държавният глава на Украйна.

First footage of Ukraine’s Flamingo cruise missile tests released. Media report specs: range up to 3,000 km, 1,000 kg warhead, speed up to 950 km/h. Resistant to EW and can be mass-produced. pic.twitter.com/39mfF2MUbR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 18, 2025

Тестовете са проведени

Зеленски също така каза, че тестовете на украинската ракета вече са проведени.

"Това е най-успешната ракета, която имаме досега. Тя лети на 3000 километра – това е значително", подчерта той, цитиран от "РБК-Украйна".

Въпреки това отбеляза, че е твърде рано да се разкриват подробности за ракетата, докато Украйна не може да използва "Фламинго" в големи количества.

Какво се знае за ракетата "Фламинго"?

По-ранни съобщения сочеха, че серийното производство на "Фламинго" вече е започнало, като първите видеоклипове от изстрелването бяха публикувани в социалните мрежи.

Според украинското онлайн издание "Дзеркало Тижня" ракетата носи бойна глава с тегло 1150 кг и има обсег от 3000 км, което позволява на Украйна да поразява преди това недостижими цели дълбоко в руска територия. Ракетата е проектирана и да устоява на системи за електронна война - т.е. на заглушаване.

Украинското специализирано издание Defense Express счита, че най-вероятно става дума за аналог или пълно копие на крилатата ракета FP-5. Моделът ѝ беше представен от Milanion Group на изложението IDEX-2025 в ОАЕ в началото на февруари тази година.

В същото време вече стават ясни основните характеристики на "Фламинго":

обхват - 3000 км

максимална скорост - 950 км/ч

размах - 6 метра

максимално тегло - 6 тона

тегло на бойна глава - 1 тон

Ukraine has revealed its newest long range cruise missile, currently known as the Flamingo. The missile is reportedly able to carry a sizeable warhead (~1 ton) out to a range of 3000 km, threatening all of Russia west of Omsk. pic.twitter.com/NVN2QECoJ2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 17, 2025

Министърът на отбраната Денис Шмигал заяви, че това е много мощно оръжие и обеща да разкрие повече, когато дойде "ключовият момент".

Ракетата "Сапсан" също ще влезе в масово производство

През юни Зеленски говори за активни подготовки за масово производство и на балистични ракети "Сапсан": Новата украинска ракета "Сапсан" чак до Москва? ВСУ може да "изненадат врага" (ОБЗОР - ВИДЕО).

Преди това неговият съветник по стратегическите индустрии Александър Камишин каза, че Украйна вече е започнала масово производство на балистични ракети. А бившият министър на стратегическите индустрии, сега изпълнителен директор на "Укроборонпром", Герман Сметанин потвърди, че такива ракети се използват поне веднъж месечно.

Зеленски за първи път обяви създаването на украинска балистична ракета през октомври 2024 г. Към този момент тя вече беше преминала успешно летателни изпитания.