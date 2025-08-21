Пътят на боклука: Какво се случва с отпадъците, когато ги изхвърлим в кофите пред вкъщи? (ВИДЕО)

Знаете ли, че всеки жител на София генерира средно по около килограм отпадъци на ден? Това прави хиляди тонове месечно. И въпреки че голяма част от тези отпадъци могат да бъдат рециклирани, често попадат в сивите кофи за смесен отпадък. Но какво се случва след това? Къде отива боклукът, когато го изхвърлим?

За да си отговорим на този въпрос, екип на Actualno.com посети Столичното предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО), където проследи пътя на отпадъците.

"Изхвърлянето на отпадъци е сериозен проблем, върху който трябва да се работи активно - особено с участието на оползотворяващи организации. Защо? Защото отпадъците, които са отделени в цветните кофи, отиват за рециклиране и не се начисляват допълнителни разходи на гражданите, които вече плащат такса смет. Всичко, което се изхвърля в сивите кофи, се заплаща от Столична община, а съответно и от гражданите на София. Така се получава двойно заплащане: от една страна, оползотворяващите организации получават средства, а от друга гражданите отново плащат, за да бъдат отделени рециклируемите материали. Това е проблем", разказа директорът на ОП СПТО, Николай Савов.

Дори когато отпадъците са смесени, успяват да се извлекат суровини - хартия, прозрачни и смесени материали, стъкло, както и черни и цветни метали. Всички те могат да се върнат обратно в икономиката като нови материали.

Истинското предизвикателство обаче идва тогава, когато отпадъците са примесени с хранителни остатъци - тогава рециклирането става далеч по-сложно. Ако разделянето се случи още в контейнерите, количествата за оползотворяване могат да нараснат в пъти. А за да бъде процесът ефективен и прозрачен, всяка стъпка се проследява в специална контролна зала.

Как изглежда процесът на разделение и преработка на отпадъците - вижте в репортажа.