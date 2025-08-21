Войната в Украйна:

Трима загинаха, а стотици бяха ранени при безредици на футболен мач в Аржентина

21 август 2025, 13:11 часа 384 прочитания 0 коментара
Трима загинаха, а стотици бяха ранени при безредици на футболен мач в Аржентина

Трима фенове загинаха след безредици, избухнали на трибуните по време на реванша от осминафиналите на Копа Судамерикана между аржентинския Индепендиенте и чилийския Универсидад де Чили, съобщава Dailysports.

Мачът беше прекратен при резултат 1:1 в 62-ата минута. Стотици фенове, включително деца, получиха различни наранявания при безредиците, един от тях е в критично състояние. Полицията задържа над 300 души.

Двубоят не бе доигран 

Чилийският президент Габриел Борич осъди инцидента, отбелязвайки както яростното поведение на феновете, така и безотговорната организация на мача, и призова виновните да бъдат наказани. Двубоят не беше доигран. Според канала TyC Sports, и двата клуба са изправени пред дисквалификация от турнира и отстраняване от международни състезания до края на 2026 година.

Първият мач, който се проведе на 14 август на домакинския терен на чилийския клуб, завърши с победа за домакините с 1:0.

Над 100 души са арестувани 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Според различни медии, над 100 души са арестувани, а около 200 са ранени. Инцидентите са започнали, когато фенове на гостуващия отбор от Чили са хвърляли предмети по домакинските фенове и съдията е спрял мача три минути след началото на второто полувреме.

След това срещата е била прекратена „поради липса на гаранции за сигурност от местния клуб и местните органи за сигурност“, съобщиха от КОНМЕБОЛ.

Централата заяви, че случаят ще бъде отнесен до съдебните органи.

ОЩЕ: Сър Алекс не го оцени и Манчестър Юнайтед го натири, но той покори света на футбола

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Копа Судамерикана Индепендиенте информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес