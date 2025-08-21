Зеленски обяви какво се е разбрал с Тръмп за териториите

На срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом обясних, че в Донецка област от февруари 2022 г. насам Русия е превзела не 69%, а само около една трета от територията (става дума за територията, която преди инвазията не бе държана от проруските сили, а бе контролирана от украинските войски - бел. ред.). Това отбеляза украинският президент Володимир Зеленски на среща с журналисти, провела се на 20 август. В момента под контрола на руснаците е малко под 70% от цялата площ на Донецка област, но в никакъв случай не цялата и Русия не е близо до пълното й завладяване, стана ясно от думите на президента.

Още: Ще му хареса ли на Тръмп? Руска ракета е поразила голям американски производител на електроника в Украйна

"Сега като цяло те държат около 67-69%. Тоест, за почти 4 години пълномащабна война са окупирали една трета от Донецка област. И затова обясних, че приказките, че ще окупират нашия Донбас до края на годината, са само приказки. Тоест, за да окупират нашия Донбас, им трябват още 4 години. Всичко не е толкова просто, колкото може да изглежда на някого", подчерта Зеленски, цитиран от "Главред".

Що се отнася до останалите области - руснаците нямат шанс да окупират Сумска област нито Харковска, каза той.

"И, честно казано, те няма да могат да задържат онези райони в граничната зона, където се намират сега. В днешната реалност е въпрос на време - няколко месеца - и те повече няма да бъдат в Сумска област. ... А да говорим за Николаевска област, че са готови да ни дадат Кинбурнската коса... Тя им е нужна само, за да ни блокират [излаза към] морето", отбеляза той.

Още: Глас от Острова: Европейските лидери се превърнаха в джуджета по отношение на Украйна

Зеленски още веднъж заяви, че Украйна няма да признае юридически окупацията на нито една своя територия.

Изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас

Зеленски посочи още, че по време на разговора с Тръмп му е обяснил, че ако украинските военни напуснат Донбас, пътят на Русия към Харков ще бъде отворен. Той е показал на картата пътните артерии на американския президент и конкретно пътищата, които водят към Днепър - индустриалния център на Украйна.

"Ако говорим за изтегляне от изток, ние не можем да направим това. Въпросът не е само за Конституцията, а е и въпрос на оцеляване на страната и на най-силните отбранителни линии, разстоянието до индустриалните центрове. Ако Путин получи това, той ще се опита да стигне по-далеч. Дали президентът Тръмп се съгласи с това? Той разбра", каза Зеленски.

Още: След въпрос за Тръмп и Путин говорителката на Белия дом загуби самообладание и обиди репортер (ВИДЕО)