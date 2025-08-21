Прогноза за времето - 22 август 2025 г. (петък)

През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от южната четвърт. В петък през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони от страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 28- 31 градуса на места в западна България до 35-37 градуса в Горнотракийската низина и Лудогорието, в София - около 29 градуса.

Атмосферното налягане ще остане от средното за месеца, привечер ще започне да се повишава.

В планините и по морето

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 22 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 41 мин. и залязва в 20 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 36 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 25 мин. и залязва в 20 ч. и 7 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

Източник: meteo.bg