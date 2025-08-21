Лошо време удари Хърватия: Ловец на бури запечата момента (СНИМКА)

Силна буря удари хърватския регион Истрия и докато метеоролозите бяха издали червено предупреждение за силна буря, придружена от проливни дъждове, гръмотевични бури и силни пориви на вятъра. Гражданите бяха призовани да бъдат внимателни, а местните служби следят ситуацията на място. Бурята пристигна с пълна сила в сутрешните часове, но досега няма официални съобщения за материални щети или пострадали.

Времето на ловеца на бури

Докато всички изпълняваха разпорежданията на властите - един ловец на бури излезе да прави фотосесия на облаците и все пак запечата уникален момент.

Става въпрос за Мая Кралик, метеоролог и преслечвач на бури. Тя направи зашеметяващи снимки на буреносни облаци, приближаващи се към Умаг от морето.

„Тази сутрин в 9 часа, както беше предвидено, се разви бурна линия край западния бряг на Истрия с траектория към Умаг. Линията се образува под влиянието на фронт. В предната част на бурен купесто-дъждовен облак се е появил шелфов облак“, каза Кралик пред хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: На свобода без да очакват: Ураган събори покрива на затвор (ВИДЕО)

Шелфовият облак

Шелфовият облак е широк, хоризонтален, ниско разположен облак, който се появява като гъст, тъмен „шелф“ начело на бурна система. Най-често се появява преди силни гръмотевични бури и сигнализира за внезапно влошаване на времето – порив на силен вятър, проливен дъжд или градушка.

Образува се, когато студен въздух от буря повдига топъл, влажен въздух пред себе си, създавайки драматичен и заплашителен вид в небето. Въпреки че изглежда страшен, шелфовият облак не е торнадо и не се върти, пише македонската медия skopje1. ОЩЕ: След бурята: Разчистиха 150 тона отпадъци в хърватския град Сплит

